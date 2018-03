Le «Slow Flowers» essaime au Royaume-Uni

Le ciel est gris et la température fraîche en cet après-midi à Berkhamsted, dans le nord-ouest de Londres. Pourtant, dans le studio de Bettina et de Trevor Davies, le printemps est bien arrivé. Aménagée dans l’arrière-cour de leur maison, cette mini-serre accueille les petites pousses qui, d’ici deux mois, viendront fleurir les deux champs qu’ils cultivent. La spécificité de ces horticulteurs: la pratique du «Slow Flowers». Ce mouvement repose sur une philosophie qui consiste à proposer des fleurs locales et de saison pour limiter le bilan carbone dû à l’importation.

Initiative américaine

S’il émerge aux États-Unis sous ce nom au début des années 2010, des initiatives similaires se développent en parallèle au Royaume-Uni. Une des pionnières locales, Georgia Newbery, a répandu cette pratique grâce aux réseaux sociaux. Elle est l’inspiratrice du couple. «Il y a cinq ans, j’ai voulu me reconvertir», explique Bettina Davies, ancienne danseuse originaire des environs de Zurich et établie en Angleterre depuis 23 ans. «Nous avons d’abord développé un potager avec mon mari. Nous avons ensuite découvert le mouvement en cherchant des informations sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux.»

Le couple, déjà tourné vers des pratiques respectueuses de l’environnement, participe à un atelier de Slow Flowers: c’est une révélation. Ils lancent alors leur activité, Bettina à temps plein et Trevor à mi-temps. Ils rejoignent ensuite l’organisation Flowers from the Farm, un regroupement de producteurs britanniques qui se conforment au mouvement. Ce groupe offre une visibilité auprès des acheteurs et permet d’échanger sur les pratiques, car le Slow Flowers n’a rien d’une sinécure.

La question du sens

Climat oblige, la saison des ventes pour Bettina et Trevor ne dure que d’avril à octobre. En hiver, ils ne s’ennuient pas pour autant. Quelques bulbes doivent être plantés en amont, la terre doit être entretenue et les graines préparées à la veille du printemps. Certains horticulteurs cultivent aussi au cours des mois les plus froids de l’année, mais cette pratique interroge Bettina Davies. «Certes, ces fleurs sont produites localement, mais ils utilisent des grandes serres chauffées pour les faire pousser. Est-ce vraiment dans la logique du mouvement? Ce n’est pas notre choix.»

La pratique du Slow Flowers est en fait un vrai casse-tête, car à chaque décision se pose la question du sens. Bettina Davies chauffe par exemple certaines des graines entreposées dans sa cuisine à cause du courant d’air qui y pénètre en hiver. «Pas sûr que ce soit vraiment slow!» s’amuse-t-elle, un peu gênée.

La démarche repose donc sur un équilibre délicat. Et cet équilibre doit être compris par la clientèle, au risque de créer de la frustration. Le grand public n’en est qu’à la phase de découverte. «Nos clients viennent vers nous non pour le côté slow mais parce qu’ils aiment le style sauvage de nos fleurs, très tendance, analyse Bettina. Ils vont regarder des photos sur magazines ou en ligne et repérer chez nous ce qu’ils recherchent. C’est une fois qu’ils connaissent le principe qu’ils trouvent l’idée géniale.» Mais pour en profiter, ils devront se soumettre aux aléas de la nature et au rythme des saisons. Une pratique aux antipodes d’une société du choix et de l’accès immédiat à tout type de produits. Aux yeux de Bettina, c’est ce qui en fait la beauté. (24 heures)