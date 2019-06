Le cerveau du braquage de Zaventem sur le gril

Ce braquage, qualifié de «casse du siècle» en Belgique, a duré trois minutes et une poignée de secondes. Vendredi, devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles, la défense de Marc Bertoldi, le cerveau présumé de ce vol spectaculaire survenu en 2013 dans un avion d’Helvetic Airways sur le tarmac de Bruxelles-Zaventem, a demandé l’acquittement pur et simple de son client.

En mai, la procureure avait requis 8 ans de prison contre le Français. L’accusé a reconnu avoir recelé des bijoux provenant du braquage, mais il nie avoir participé à ce vol à main armée. «La procureure considère mon client comme le cerveau du vol et affirme qu’il aurait joué un rôle actif lors des faits, mais elle ne peut pas préciser quel était exactement ce rôle», a plaidé l’avocat Dimitri de Beco. En mai 2018, le Tribunal correctionnel avait déclaré les poursuites irrecevables à l’encontre de 18 personnes prévenues pour avoir participé à des degrés divers au braquage, faute de preuves suffisantes. Bertoldi n’avait pu être jugé en même temps. Il a été transféré vers la Belgique il y a quelques semaines.

Le 18 février 2013, huit individus armés et masqués pénétraient sur le tarmac de l’aéroport et s’approchaient d’un avion d’Helvetic Airways qui transportait un chargement de diamants convoyé par la société Brink’s. Ils s’emparaient alors de 121 colis contenant diamants, lingots d’or et pierres précieuses d’une valeur totale de 37,9 millions d’euros.

Deux mois plus tard, une partie des diamants, d’un montant d’environ 5 millions d’euros, avaient été découverts dans la cave d’un ami de Marc Bertoldi, à Champel, dans la Cité de Calvin. Le propriétaire de la villa a été condamné en novembre 2016 à Genève à 2 ans de prison avec sursis. Le Tribunal correctionnel de Genève a aussi condamné à 180 jours-amendes avec sursis un avocat genevois poursuivi pour tentative d’entrave à l’action pénale. Il a en revanche acquitté au bénéfice du doute deux notables de l’immobilier qui ont eu la mauvaise idée d’acheter chacun un diamant au principal prévenu. Le jugement doit être rendu le 27 juin.

(24 heures)