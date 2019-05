Le climat devient le souci numéro deux des Européens

Les Européens s’apprêtent à renouveler leur parlement. Même si la Suisse n’est pas membre de l’Union européenne (UE), 1,7 million d’Européens résidant dans le pays, dont 600 000 binationaux, sont invités à prendre part à ce scrutin qui se tiendra du 23 au 26 mai.

Le projet européen fait-il encore envie? Selon le sondage mené par l’institut YouGov pour ce journal et sept autres quotidiens membres du réseau LENA (Leading European Newspaper Alliance), 61% des citoyens estiment que c’est une bonne chose que leur pays fasse partie de l’UE. Pourtant, après une législature marquée par le Brexit, la crise des réfugiés et la montée de partis populistes, un citoyen sur deux est aussi d’avis que ces élections seront cruciales pour l’avenir de la construction européenne.

Le défi du climat

Vingt-neuf pour cent des sondés estiment que le climat fait désormais partie des principaux défis qui se posent à l’UE. En France et en Allemagne, la protection de l’environnement devient même la première préoccupation, tandis que les Polonais voient davantage d’urgence à agir en matière d’immigration et de sécurité. Par âges, sans surprise, le climat est devenu le premier souci des Européens de 18-25 ans au sein des pays sondés. Pourtant, seuls 30% des personnes interrogées attendent de l’UE qu’elle prenne la main sur la politique énergétique du continent; 26% préfèrent que les pays membres soient souverains en la matière, tandis que 44% sont partagés ou sans avis. N’est-ce pas contradictoire? «Le changement climatique est un terme chargé au niveau émotionnel et couvre un large éventail de problèmes et de conflits. Par ailleurs, la politique énergétique apparaît comme abstraite et technique et est ainsi plus difficile à appréhender», analyse Peter Mannott, responsable du sondage au sein de l’institut YouGov.

L’UE n’en a pas fini avec la crise migratoire

La gestion de l’immigration restera le défi principal des futures autorités européennes, selon notre sondage. Le constat d’échec est imparable: seuls 14% des personnes interrogées estiment que l’UE a bien géré la crise migratoire ces dernières années; 56% parlent d’un échec total, 67% en Italie! Et une majorité d’Européens fait un lien entre l’immigration et le risque d’attaques terroristes sur le continent. L’immigration illégale n’est pas seule au centre de la critique: ils sont 46% à estimer que les pays membres ne devraient plus accepter un seul réfugié venant des régions de crise. Cette proposition est même majoritaire parmi les Italiens, les Polonais et les Suédois. Comment l’expliquer? «Le débat public a conduit dans certains cas à un amalgame entre deux problématiques qui ne sont à l’évidence pas les mêmes. La perception des migrants illégaux est ainsi devenue liée à celle des réfugiés venant de régions en crise, ce qui peut expliquer ce résultat», affirme Peter Mannott. Quels changements sont espérés? Malgré les échecs passés, 54% des sondés souhaitent que l’Union européenne prenne la responsabilité de sécuriser les frontières extérieures à la place des pays membres. Une majorité soutient aussi une hausse des investissements en Afrique et au Moyen-Orient comme moyen de réduction de la migration.

Se défendre seuls contre tous

En matière de politique étrangère et de défense, c’est l’Europe de la rupture et du repli qui se dégage du sondage. Quarante-cinq pour cent des personnes interrogées sont d’avis que les États-Unis ne constituent plus un partenaire fiable en matière de sécurité pour l’UE. La défiance est la plus importante en Allemagne (68%). «Donald Trump a attaqué l’Allemagne en particulier, que ce soit sur les questions économiques ou le niveau des dépenses militaires. Cela peut avoir provoqué cette large défiance des Allemands», analyse Peter Mannott. Les Européens expriment aussi leur méfiance vis-à-vis de la Russie, que 40% voient comme une menace pour leur sécurité, et de la Chine (31%). Quelles réponses attendent-ils des futures autorités européennes? L’Europe de la défense chère à Emmanuel Macron et à Angela Merkel semble faire son chemin. Quarante-sept pour cent des sondés estiment que l’UE a besoin de sa propre armée pour faire face aux défis à venir. Cette proposition rencontre une majorité auprès des sondés belges, français et polonais. De même, 53% estiment que l’UE devrait mener une politique étrangère indépendante.

(24 heures)