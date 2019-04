Le combat des Samis de Finlande pour défendre l’Arctique

Dans le nord de la Laponie, demander à une famille combien de rennes elle possède, c’est comme lui demander combien d’argent elle a sur son compte en banque. Les Samis - seul peuple autochtone d’Europe, qui habite les terres gelées du nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et d’une partie de la Russie - vivent de la nature: ils élèvent des rennes et pêchent dans la myriade de lacs et de fjords qui parsèment un terrain pratiquement vierge. Cet écosystème, où vivent quelque 100'000 Samis (10'000 en Finlande), est aujourd’hui confronté à deux menaces de taille: le réchauffement climatique et la construction d’une ligne de train à grande vitesse à destination de l’Arctique, qui coupera en deux ce sanctuaire vert et blanc qui vous fait revenir plusieurs milliers d’années en arrière. Pour la première fois, la quasi-totalité des hommes et femmes politiques ont fait de l’avenir de la planète l’une des priorités de leurs programmes électoraux.

La construction de cette voie ferrée «sera catastrophique», affirme, depuis le salon de sa maison de bois en bordure d’un lac gelé, Jarmo Pyykkö, 53 ans et conseiller du peuple sami sur l’utilisation des terres. À quelques kilomètres à peine de son «village» - comme il appelle les dizaines de milliers de kilomètres carrés composés exclusivement de pins, de neige et d’eau -, Anne Karhu-Angeli, 38 ans, mène paître des centaines de rennes, avec son époux et ses trois enfants en bas âge. «Pour nous, ils sont tout. Ils sont notre commerce, ils sont notre moyen de subsistance», raconte cette jeune femme couverte de taches de rousseur, tout en criant après ses «petits» pour qu’ils viennent prendre le lichen qu’ils ne peuvent plus trouver par eux-mêmes en raison du réchauffement climatique.

«Les températures extrêmes font que la neige fond en journée et l’eau gèle rapidement la nuit. Le lichen [qui tombe des pins millénaires] se retrouve enfoui sous de multiples couches de neige et de glace et les animaux ne peuvent plus manger», explique Karhu-Angeli pendant que Riggee, son inséparable compagnon canin, se roule joyeusement dans la neige, sous la chaleur des premiers rayons de soleil du printemps. Sini Harkki, directrice de Greenpeace en Finlande, explique que les effets du changement climatique sont très visibles en Laponie car les zones situées à proximité des pôles sont celles qui se réchauffent le plus vite. La coopérative de Karhu-Angeli, de même que 13 autres coopératives samies qui pratiquent l’élevage traditionnel de rennes - basé sur la liberté totale des animaux et la migration tournante à travers ces zones lapones - doivent les nourrir de manière artificielle. Ce sont ces terres que traversera une ligne de train dont «personne n’a besoin», selon les riverains et les militants.

Impossible migration des rennes

Mudsjävri, la coopérative dans laquelle Karhu-Angeli travaille depuis près de 20 ans, est l’une des plus grandes de cette région reculée, également riche en ressources naturelles. La ligne de train la coupera en deux, rendant impossible la migration des rennes à la recherche de nourriture au cours des différentes périodes de l’année. «Il est prévu de construire des ponts [pour les animaux]», assure Timo Lohi, directeur exécutif du Couloir arctique et proche du Parti du centre, le parti de l’actuel premier ministre, Juha Sipilä. Si Lohi reconnaît que la voie ferrée sera un «obstacle» pour l’élevage traditionnel, il assure qu’elle apportera des bénéfices économiques. D’un point de vue environnemental, la voie ferroviaire amènera de l’activité humaine dans un lieu resté jusqu’à présent intact. «Cette région est le poumon de l’Europe», déclarait en février le scientifique Tero Mustonen au quotidien britannique «The Guardian».

Le train à grande vitesse - qui devrait rouler à quelque 200 kilomètres/heure - reliera Rovaniemi, la capitale lapone, à Kirkenes (Norvège). Le but ultime d’Helsinki, de Pékin et de Bruxelles est de le rattacher au réseau dénommé «Couloir arctique» et d’en faire une «route polaire de la soie», dans le cadre de laquelle s’inscrit également le projet de tunnel entre Helsinki et Tallinn (Estonie) sous la mer Baltique. Ainsi, l’ensemble des marchandises transportées par bateau de la Chine vers l’Europe (et vice versa) pourront être débarquées dans le port norvégien de Kirkenes et être ensuite distribuées dans toute l’UE par le train qui coupe littéralement en deux l’âme des Samis.

Pour Bruxelles, les possibilités de commerce entre l’Europe et l’Asie qu’offrira la nouvelle route commerciale du pôle Nord sont extrêmement alléchantes, et un positionnement dans l’Arctique, là où la Russie est en train de redécouvrir les bases militaires soviétiques, est loin d’être anodin. «Il est important que la Finlande fasse partie de ce projet», explique Antti Rinne, leader social-démocrate et potentiel futur premier ministre finlandais après les élections du 14 avril.

Kaisu Nikula, 51 ans, fait partie de la famille la plus ancienne d’Inari. Depuis des dizaines d’années, il dirige l’hôtel Kultahovi avec son frère, et s’il admet que le train pourrait générer des bénéfices économiques et dynamiser le tourisme, il assure que ces avantages ne compenseront pas les inconvénients. «Chez nous, nous sommes très liés à la nature. Nous voulons la préserver telle qu’elle est. Elle n’est pas notre business». Pyykkö, plus combatif, assure que les seuls qui tireront des bénéfices du train sont les entreprises étrangères qui investissent les 2,9 milliards d’euros que coûtera sa construction, en particulier les entreprises chinoises. «La Finlande voudrait se donner l’image d’un pays qui se soucie de ses minorités, mais par-derrière, elle fait tout le contraire […] Elle me donne l’impression que l’UE se préoccupe plus des autochtones que le gouvernement finlandais», assène-t-il, avant de retrouver le silence et de regarder par la fenêtre de son salon, pensif.

Les aides de l’UE

«[Le gouvernement de] la Finlande n’est pas disposé à accepter que les autochtones samis aient les mêmes droits concernant l’usage de leurs terres. Il y a beaucoup de progrès à faire», déclare la directrice de Greenpeace en Finlande. Dans les années 50, les trois langues samies étaient interdites, tout comme les vêtements traditionnels. La religion samie, très liée à la nature, était considérée comme un péché et avec la Réforme, les Samis ont été convertis au christianisme. Aujourd’hui encore, ils se sentent malmenés.

Au centre d’Inari se trouve le Sajos (le Parlement sami). C’est un énorme édifice en bois, construit en 2012, en partie grâce aux fonds (2,5 millions d’euros) de l’Union européenne, qui a également financé ce reportage, parmi d’autres, en vue des élections européennes du 26 mai prochain. Il y a sept ans à peine, les 22 personnes qui constituaient l’organe représentant les Samis en Finlande devaient se réunir dans des hôtels ou dans des maisons de particuliers. «Là où c’était possible!», s’exclame sa présidente depuis 2016, Tiina Sanila-Aikio (36 ans).

«Le fait que le Parlement européen ait contribué à la construction d’une chambre des représentants pour notre peuple est un signe de reconnaissance. C’est la preuve qu’ils [à Bruxelles] savent que nous existons», affirme Katariina Guttorm, responsable du Centre culturel sami, également financé par des fonds de l’UE. «L’Union européenne nous aide à ajouter des mots nouveaux, plus techniques, à notre langue. À entretenir un dictionnaire et à développer la culture sami», explique Guttorm depuis l’intérieur d’une lavvu, une tente reproduisant l’endroit où ses ancêtres vivaient jusque dans les années 70. «Mes grands-parents vivaient ainsi parce que nous sommes un peuple nomade. Nous vivons dans quatre pays et notre identité n’est pas dictée par un passeport», déclare-t-elle, face au feu qui crépite par-dessus la neige. (24 heures)