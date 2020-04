«Le confinement le plus strict doit se poursuivre»

Les spéculations allaient bon train. La date a été annoncée lundi soir. «Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. Jusqu’au lundi 11 mai.» Sans surprise, Emmanuel Macron a décrété le prolongement pour un mois du confinement imposé le 17 mars au nom de la lutte contre le Covid-19. «L’épidémie a marqué le pas, il y a un espoir», a-t-il souligné. «Les règles sont en train de montrer leur efficacité.»

Alors que, selon un dernier bilan lundi soir, le coronavirus a fait près de 15'000 morts en France et que l’inquiétude monte sur les conséquences sociales de cette pandémie, l’allocution du chef de l’État, la quatrième depuis le début de la crise sanitaire, était très attendue ce lundi.

«Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons d’être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la propagation du virus a effectivement continué à ralentir», a ajouté le président de la République. À partir de cette date, les écoles, les collèges et les lycées rouvriront «progressivement». Dans le supérieur, les cours ne reprendront pas jusqu’à l’été et le gouvernement précisera les modalités des examens et concours. Les entreprises rouvriront leurs portes, mais «les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés, cinémas, salles de spectacle, musées, resteront en revanche fermés», a-t-il précisé. Les grands festivals ne pourront se tenir au moins jusqu’à mi-juillet.

Plan de bataille

Les frontières de la France avec les pays non-européens resteront elles aussi fermées jusqu’à nouvel ordre et «la situation sera réévaluée collectivement à partir de mi-mai». Les personnes les plus vulnérables devront, elles, rester confinées au-delà du 11 mai, a ajouté le chef de l’État qui a aussi annoncé des aides pour les entrepreneurs en difficulté, ainsi que pour les familles et étudiants les plus précaires.

Tests massifs à venir

«Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes», a déclaré Emmanuel Macron. Et «l’État devra permettre à chacun de se procurer un masque grand public pour les professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique».

Sur la question des traitements du coronavirus, le président a promis des investissements encore «plus massifs dans la recherche». «Nos chercheurs travaillent d’arrache-pied. Aucune piste n’est négligée, aucune piste ne sera négligée. Je m’y engage ce soir.» Et de conclure: «Sachons, dans ce moment, sortir des sentiers battus, des idéologies et nous réinventer. Moi, le premier. Nous aurons des jours meilleurs. Et nous retrouverons les jours heureux, j’en ai la conviction. Et les vertus qui aujourd’hui nous permettent de tenir seront celles qui nous aideront à bâtir l’avenir: notre solidarité, notre confiance, notre volonté.»

Le chef de l’État a décalé son intervention, initialement prévue jeudi dernier, notamment pour prendre le temps de consulter, des médecins – dont le professeur Didier Raoult, promoteur du traitement à l’hydroxychloroquine – mais aussi des élus, des associations et ses homologues européens.

Une prise de parole qui a servi avant tout à bien faire comprendre aux Français que la «guerre» contre le coronavirus était loin d’être gagnée.