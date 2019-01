Le feu ravage des bateaux dans les calanques

Une vingtaine de bateaux amarrés dans le petit port des Goudes à Marseille ont été touchés par un violent incendie samedi soir, a-t-on appris auprès des marins-pompiers. Peu après 23 heures, les marins-pompiers de Marseille ont été appelés pour un feu d'embarcations dans le port des Goudes, au Sud de la ville, à l'entrée du parc national des Calanques.

Retour en vidéo sur l'intervention des @MarinsPompiers au port des Goudes. pic.twitter.com/GjfFUPyBYA — Pompier Actu (@PompierActu) 6 janvier 2019

???? #Marseille : une dizaine de bateaux partent en fumée dans le port des Goudes https://t.co/kYXt5J921l pic.twitter.com/kZK2gIl902 — La Provence (@laprovence) 5 janvier 2019

Une vingtaine d'engins et 70 marins-pompiers ont lutté contre le feu qui s'est propagé à une vingtaine de bateaux, jusqu'à 2 heures du matin. «Un marin-pompier est tombé à l'eau en luttant contre le sinistre, il a réussi à sortir de l'eau rapidement sans être blessé», ont précisé les marins-pompiers dans un communiqué.

Dimanche, l'origine de l'incendie était encore indéterminée selon la préfecture de police de Marseille. Un premier bateau aurait pris feu, se serait détaché et serait venu se heurter aux autres bateaux au mouillage, selon la police.

Dans un communiqué, le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin (LR) a estimé que «le pire a pu être évité, les habitations et les restaurants ont pu être épargnés», et a assuré que la mairie et la métropole mettront «tout en oeuvre pour effacer les scènes de désolation laissées par cet incendie». 80 mètres de barrière anti-pollution ont été installés dans le port afin d'éviter tout risque de propagation d'hydrocarbures en mer.

(afp/nxp)