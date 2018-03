Le nouveau gouvernement d'Angela Merkel finalisé

Les sociaux-démocrates allemands ont officialisé vendredi les noms de leurs ministres dans le nouveau gouvernement d'Angela Merkel, avec notamment Olaf Scholz aux Finances, quelques jours avant l'élection prévue de la chancelière pour un quatrième mandat.

La chancelière allemande a dû faire, sur la répartition des portefeuilles, d'importantes concessions aux sociaux-démocrates du SPD pour les convaincre de s'allier une nouvelle fois à elle après six mois d'impasse politique dans le pays consécutive aux législatives de septembre.

Le SPD a pu obtenir au total six ministères, et pas des moindres, avec trois hommes et trois femmes pour les occuper.

Politique budgétaire rigoureuse

La nomination d'Olaf Scholz aux Finances en remplacement du conservateur Wolfgang Schäuble, qui était acquise depuis plusieurs semaines, a été officialisée vendredi par la direction du parti social-démocrate.

Le maire de Hambourg Olaf Scholz, 59 ans, aura aussi le titre important de vice-chancelier au gouvernement. Social-démocrate très modéré, il devrait rester fidèle à la politique budgétaire rigoureuse impulsée par son prédécesseur pendant 10 ans.

Un triathlète aux Affaires étrangères

La nomination de Heiko Maas, jusqu'ici ministre de la Justice, aux Affaires étrangères avait été ébruitée jeudi. Cet homme de 51 ans, profite de l'élimination réciproque suite à une guerre d'ego de deux poids-lourds du parti qui ambitionnaient d'occuper ce portefeuille: Sigmar Gabriel, le chef de la diplomatie sortant, et Martin Schulz, le président sortant du SPD.

«C'est une bonne équipe avec des personnes dotées d'un haut niveau d'expertise», a assuré Olaf Scholz, actuel président par intérim du SPD, à propos des nouveaux ministres, lors d'une conférence de presse à Berlin.

Saluant notamment ses qualités de triathlète et de figure anti-raciste, la future présidente désignée du SPD Andrea Nahles a estimé notamment que M. Maas était l'homme de la situation dans une période où «l'Allemagne en particulier est souvent sollicitée comme médiateur dans ce monde désordonné».

Une inconnue au ministère de la Famille

Svenja Schulze, 49 ans, responsable du SPD en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dirigera le ministère de l'Environnement.

L'actuelle ministre de la Famille Katarina Barley, 49 ans, s'occupera de la Justice, tandis que l'ex-secrétaire général du SPD Hubertus Heil, 45 ans, récupère lui le poste du Travail et des Affaires Sociales.

Franziska Giffey, 39 ans, inconnue du grand public et actuellement maire d'un arrondissement de Berlin, hérite quant à elle du portefeuille de la Famille.

Les autres ministres, déjà connus, proviennent du parti démocrate-chrétien (CDU) de la chancelière et de son allié bavarois (CSU). (afp/nxp)