Le pape veut tourner la page de la pédophilie

Le livre «Sodoma» va faire l’effet d’une bombe

Le titre est choc, le sujet est sulfureux. Alors que l’Église est affaiblie par les nombreuses révélations de cas d’abus sexuels par des prêtres, le journaliste et écrivain Frédéric Martel dénonce l’hypocrisie des autorités catholiques sur une autre question, celle de l’homosexualité au sein du Vatican. Dans son ouvrage au titre très provocateur, intitulé «Sodoma» (Éditions Robert Laffont), l’universitaire mène des investigations sur la place de l’homosexualité, pratiquée ou refoulée, dans l’Église catholique et au sommet du clergé du Saint-Siège.



Après quatre ans de recherches, des séjours réguliers dans la Cité-État, des voyages dans une trentaine de pays et 1500 entretiens avec des ecclésiastiques, dont 41 cardinaux et 52 évêques, il sort une enquête très documentée de plus de 600 pages, qui paraîtra dans une vingtaine de pays et dans huit langues ce jeudi 21 février, jour de l’ouverture du sommet sur la pédophilie voulu par le pape François.



Pas d’«outing» dans ce livre, précise Frédéric Martel, qui estime avoir «découvert l’un des plus grands secrets de ces cinquante dernières années». «Il ne s’agit pas de nommer des gens, mais d’expliquer un système et sa structure pour mieux comprendre ce qui se passe», explique-t-il. Le journaliste, ouvertement gay, a notamment utilisé ses contacts auprès de 27 prêtres gays qui vivent au Vatican et sa connaissance des codes pour s’ouvrir les portes de la «paroisse» homosexuelle romaine.



Yannick van der Schueren