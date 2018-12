Le patronat félicite Merkel pour sa politique migratoire

Norbert Mensing est en colère contre les médias et les responsables politiques. «On ne parle que des réfugiés criminels et le ministre de l’Intérieur bombe le torse dès qu’il arrive à expulser plus de dix demandeurs d’asile. Quel triste spectacle!» peste ce responsable d’une PME berlinoise de 100 salariés. «On oublie de dire que des centaines de milliers sont bien intégrés dans les entreprises et, surtout, qu’on a besoin d’eux!» ajoute-t-il.

Le patron de Tornado, une entreprise spécialisée dans les mécanismes de transmission électriques, a embauché deux réfugiés, un Syrien et un Libanais. «L’aspect humanitaire a joué un rôle. Mais je l’ai surtout fait parce que nous manquons de main-d’œuvre», assure-t-il. «Les deux réfugiés ont appris très vite l’allemand. Pour la culture, c’est plus difficile. Mais nous apprenons les uns des autres», assure Norbert Mensing. Pour lui, l’embauche de ces réfugiés a été bénéfique à tout le monde. «L’un d’eux parlant l’arabe, nous avons décidé de nous développer au Moyen-Orient avec son aide. Sans lui, je n’aurais jamais pris cette décision.»

Norbert Mensing est un exemple parmi tant d’autres. Toute l’économie allemande a profité de ce vivier de main-d’œuvre. Selon le président de la Fédération du patronat (BDA), Ingo Kramer, près de 400'000 réfugiés ont trouvé un emploi ou une place d’apprentissage, soit près de la moitié de ceux qui sont arrivés à l’automne 2015. «La chancelière a eu raison de dire à l’époque que nous étions en mesure de relever le défi», a-t-il déclaré.

Tous les Allemands se souviennent de la célèbre phrase d’Angela Merkel: «Wir schaffen das» (Nous allons y arriver), avait-elle déclaré face à une Europe médusée par la mobilisation exceptionnelle de la société civile pour organiser l’accueil. «La plupart des jeunes ont appris si vite l’allemand qu’ils étaient en mesure d’occuper rapidement une place d’apprentissage», assure Ingo Kramer. Les 800'000 migrants constituent un réservoir de main-d’œuvre irremplaçable. L’Allemagne a besoin de mathématiciens, d’informaticiens, de scientifiques mais aussi de médecins, de personnel soignant, de boulangers ou de menuisiers. Ces réfugiés sont devenus «un pilier de l’économie allemande», insiste le patron des patrons.

Une politique d’intégration

L’agence fédérale pour l’emploi a tiré elle aussi un bilan positif sur l’intégration. Selon ses chiffres, plus de 300'000 réfugiés venus depuis 2015 de Syrie, d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Irak, d’Iran, du Nigeria, du Pakistan et de Somalie ont trouvé un travail. «Il n’y a aucune raison d’être pessimiste. La situation est étonnamment positive car tous ces gens étaient venus, au départ, pour des raisons humanitaires et non pas pour chercher un job», a expliqué le chef de l’agence, Detlef Scheele.

Réforme du code de la nationalité (avec introduction du droit du sol), reconnaissance officielle de l’islam comme une religion appartenant à la culture allemande, constructions de mosquées, accès plus facile des Allemands d’origine étrangère aux services publics… L’Allemagne a déjà fait beaucoup pour faciliter l’installation des migrants, qu’ils soient réfugiés politiques ou immigrés économiques. «L’Allemagne ne mène plus une politique d’immigration mais une politique d’intégration», confirme Markus Linden, politologue à l’Université de Trèves et spécialiste des questions d’intégration.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement allemand a décidé d’aller encore plus loin en rédigeant une loi facilitant l’immigration économique («Fachkräfteeinwanderungsgesetz»). Elle devrait assouplir les règles de séjour pour les réfugiés déjà intégrés sur le marché du travail. Elle pourrait notamment permettre à ces demandeurs d’asile de changer de statut et de devenir des migrants économiques légaux. Les patrons veulent avoir l’assurance de ne pas perdre tous ces jeunes en fin d’apprentissage à cause d’une demande d’asile rejetée. «Les entreprises veulent garder cette main-d’œuvre qu’ils ont formée et payée», insiste Eric Schweizer, le président de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie allemandes (DIHK). D’autant plus que l’Allemagne aura besoin d’encore plus de bras à l’avenir. Actuellement, plus de 700'000 postes sont vacants (contre 300'000 en 2009). Sans l’acceptation d’une immigration économique hors l’Union européenne, le «made in Germany» est menacé sur le long terme, préviennent les économistes. «L’Allemagne doit abandonner l’idée qu’une immigration issue de l’Union européenne suffira. Cela ne suffira pas», insiste Jörg Dräger, le président de la Fondation Bertelsmann.

Une loi d’immigration économique pour les travailleurs qualifiés hors UE

Le gouvernement Merkel a présenté mercredi deux projets de loi pour répondre à la grave pénurie de main-d’œuvre qui menace l’économie allemande. «Nous avons eu la chance de puiser de futurs salariés parmi les réfugiés qui sont arrivés chez nous en 2015. Mais cela ne suffira pas», explique Mathis Menzel, patron d’un PME fabriquant des moteurs électriques à Berlin.

L’Allemagne doit recruter massivement pour répondre notamment au vieillissement de sa population et pour assurer la relève dans les entreprises. Un seul exemple: la moitié des 200 000 employés de la compagnie ferroviaire (Deutsche Bahn) partiront à la retraire dans les dix prochaines années.

Le gouvernement Merkel a donc décidé de faciliter le recrutement de travailleurs qualifiés hors de l’Union européenne (UE). Une loi d’immigration qui est une première après vingt ans de débat. Même le ministre ultraconservateur de l’intérieur a accepté ce texte que la droite allemande a toujours refusé. «Nous avons besoin de main-d’œuvre pour assurer notre prospérité», a dit Horst Seehofer (CSU).

La loi supprime toute «préférence nationale» à l’embauche. Les diplômés et les travailleurs qualifiés hors UE pourront bénéficier d’un visa de six mois pour chercher un travail en Allemagne (condition: un certain niveau d’allemand, pas de condamnation, séjour à sa charge). L’autre projet de loi permettra à un débouté du droit d’asile en Allemagne (réfugié) d’obtenir un permis de séjour de plus de deux ans s’il dispose déjà d’un travail à temps plein depuis dix-huit mois. CH.B.

(24 heures)