Le président Erdogan veut faire la leçon aux Européens

Genève se retrouve sous le feu des projecteurs en ce début de semaine avec la venue de Recep Tayyip Erdogan. Un déplacement placé sous très haute sécurité. Le président turc vient en Suisse pour coprésider le premier Forum mondial sur les réfugiés qui se tient jusqu’à mercredi au Palais des Nations. La plus grande et la plus importante réunion jamais organisée par l’ONU sur le sujet.

Initialement annoncée, Angela Merkel ne fera pas le déplacement à Genève. C’est son ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui va la représenter. La chancelière allemande veut éviter de trop s’exposer sur des questions qui divisent son pays. Recep Tayyip Erdogan, lui, ne veut surtout pas rater l’occasion qui lui est offerte de faire la leçon aux Européens. Son porte-parole a confirmé qu’il allait leur demander d’en faire plus. Le président turc, qui a fait de la question des réfugiés l’arête dorsale de sa politique, arrive remonté à bloc. Attendu à Genève dès lundi soir, il a prévu de s’exprimer mardi matin à la tribune de l’ONU avant d’enchaîner les rencontres bilatérales tout au long de la journée.

Lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu à Londres il y a quelques jours, Recep Tayyip Erdogan a essuyé un refus de la France, de la Grande-Bretagne et de l’Allemagne quand il a présenté une nouvelle demande d’aide financière. Ses interlocuteurs européens, qui ont dénoncé son incursion en Syrie pour y déloger les milices kurdes, vivent mal d’avoir à payer la facture pour le retour dans cette même zone de quelque 3 millions de Syriens.

Pacte mondial

De facto, Genève offre une tribune inespérée au président turc. Lequel s’en réjouit d’avance. Ce n’était pourtant pas l’idée de départ. António Guterres ne souhaitait pas faire du Forum mondial sur les réfugiés un événement qui cristallise les tensions, mais plutôt un espace d’échange pour apporter des solutions. Avant d’être nommé secrétaire général de l’ONU, c’est lui, en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui a porté le projet de Pacte mondial sur les migrations. Un texte adopté en 2018. Les signataires s’y sont engagés à «faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières tout en réduisant l’incidence et les répercussions négatives de la migration irrégulière.» Ni plus ni moins que des règles de bonne conduite entre pays d’origine, de transit et de destination.

En 2019, les déplacements forcés dans le monde ont atteint des niveaux records avec plus de 70 millions de personnes poussées à l’exil par les guerres, les conflits et les persécutions. Plus de 25 millions d’entre elles sont des réfugiés, ayant fui à travers les frontières internationales et incapables de retourner dans leurs foyers.

António Guterres attend des États qu’ils prolongent leur engagement par des actes concrets. Autrement dit, qu’ils organisent et financent mieux la protection, l'éducation, l'accès à l'emploi ou aux infrastructures pour les réfugiés et les communautés. Dans un communiqué publié la veille de cette conférence internationale, le secrétaire général de l’ONU a exhorté «les dirigeants et les populations du monde entier à donner vie au Pacte mondial».

Insuffisances

Les pays européens sont particulièrement visés. «L’Europe a fourni une assistance financière, mais ce n’est pas suffisant. Cela doit continuer, cela doit être bien plus significatif», a insisté Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, lors de son déplacement récent à Athènes. Les conditions de vie dans les camps de réfugiés de l’île de Lesbos vont aussi être évoquées à Genève...

Mais pour cette première édition du Forum mondial sur les réfugiés, ce sont les cinq pays appelés à coprésider la rencontre (Costa Rica, Éthiopie, Allemagne, Pakistan, Turquie) qui vont dicter l’agenda. L’idée est d’associer, au final, le secteur privé, les agences de développement, les institutions financières, la société civile, les organisations confessionnelles et les réfugiés eux-mêmes. Comme coorganisatrice, la Suisse devrait d’ailleurs, par la voix d’Ignazio Cassis, faire un certain nombre de propositions.