Le président Macron échoue à convaincre les «gilets jaunes»

Alors que le mouvement des gilets jaunes arrive à son douzième jour de mobilisation sur le terrain, toujours marqué par son rejet des partis politiques et toujours porté par une forte sympathie populaire, le président Emmanuel Macron a tenté mardi, pour la première fois, d’y apporter une réponse. Il l’a fait à l’Élysée, devant une partie de son gouvernement et à l’occasion de la création d’un comité d’experts chargé d’accompagner la transition écologique. Les «gilets jaunes», eux, n’étaient pas invités, ils suivaient le discours sur les sites d’information…

C’est pourtant directement à eux que le président s’est adressé, en tout cas par moments. Car s’il répète l’urgence d’une transition écologique et sa volonté de ne pas changer de cap, il fait un mea culpa implicite en reconnaissant qu’il ne faut pas le faire sur le dos des plus faibles: «Aux inégalités générées par la mondialisation ne doit pas s’ajouter une inégalité écologique», admet Emmanuel Macron, qui y voit un des messages délivrés par les «gilets jaunes». «C’est cela la crainte de nos concitoyens: être laissés-pour-compte et payer la facture de la transition écologique sans en profiter.»

Pour une écologie populaire

Il appelle donc à une «écologie populaire» qui ne touche pas seulement «les bobos citadins», mais inclut «toute la population et tous les territoires». Comme mesure concrète, il annonce d’abord que les taxes carburant qui doivent augmenter au 1er janvier pourront être abaissées en cas de forte hausse du cours du pétrole, selon un calcul qui se fera tous les trois mois. Une manière de ne pas reculer sur les hausses, comme il l’avait promis, tout en en amortissant les effets.

Il annonce ensuite la création d’«une grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale». Là, les «gilets jaunes» seront invités, mais dans des discussions qui se feront région par région, avec des élus, des représentants syndicaux et patronaux, des associations… «Dans les trois mois qui viennent, je veux que vous apportiez des solutions qui associent les élus des territoires et qui ne se feront pas partout de la même manière.»

Comment acheter une nouvelle voiture si l’on ne dispose que de 10 euros à la fin du mois? Comment rénover son appartement si on n’en a pas les moyens, ou toucher le chèque énergie si on n’y comprend rien? «Moi non plus d’ailleurs je n’y comprends rien», ajoute Emmanuel Macron, qui appelle à des solutions «simples, tangibles et concrètes».

Pour le reste, il répète qu’il faut «tenir le cap» face à l’urgence climatique: «48 000 décès par an dus aux particules fines, c’est une hécatombe, et elle frappe souvent les plus modestes!» Il faut donc sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, et Emmanuel Macron fixe 2050 comme délai pour «une production et une consommation d’énergie totalement décarbonée». Pour cela, l’aide annuelle aux énergies renouvelables passera de 5 milliards actuellement à 7 ou 8 milliards.

Des mesures et des dates

Transports en commun, covoiturage, innovation dans la construction automobile, remplacement des chaudières à fioul dans un délai de dix ans, le président égraine les mesures et les dates dans un catalogue qui, au vu des réactions, peine à convaincre. «Ce qu’il raconte, c’est de la poudre de perlimpinpin», réagit un «gilet jaune» à l’AFP. Sur BFM, un autre est plus direct: «On s’en fout de la verbalisation. Aujourd’hui, on veut des actes. Qu’il augmente le Smic!» Sans surprise, dans l’opposition aussi le rejet est unanime, avec, pour le sens de la formule, la palme à Marine Le Pen: «Le président nous a convaincus d’une chose: l’urgence d’une transition politique!»

