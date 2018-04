Le prince héritier saoudien a dîné avec Macron

Le puissant prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a dîné avec Emmanuel Macron au musée du Louvre dimanche soir après son arrivée très discrète en France pour trois jours de visite pour donner un nouveau souffle à des relations compliquées.

Arrivé en fin de matinée à l'aéroport du Bourget près de Paris où il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le prince de 32 ans, surnommé «MBS», ne s'est pas montré publiquement pour cette journée de visite privée.

Finalement, après maintes spéculations sur son agenda, l'Elysée a annoncé dimanche soir que le prince avait dîné avec le président français Emmanuel Macron au musée du Louvre, bouclé par un imposant dispositif de sécurité. Le Louvre, «haut lieu du patrimoine culturel français», explique l'Elysée, a été choisi pour cette rencontre à l'occasion du lancement de l'exposition Delacroix, «peintre connu notamment pour son célèbre tableau La liberté guidant le peuple» -- une femme aux seins nus brandissant un drapeau.

Les deux dirigeants «ont pu dans ce cadre privé, anticiper sur les sujets d'intérêt commun, avant les entretiens officiels de mardi», a souligné la présidence française sans autre détail. Cette rencontre annoncée à la dernière minute donne le ton de cette visite princière, placée sous le signe de la culture plutôt que des habituels gros contrats qui ponctuaient auparavant les relations entre Paris et Ryad.

Al-Ula

Les deux capitales ambitionnent désormais d'instaurer une «nouvelle coopération» pour accompagner la transformation sociale et économique de l'Arabie saoudite. Les deux pays doivent d'ailleurs signer un accord pour le développement touristique et culturel de la région d'Al-Ula (nord-ouest) particulièrement riche en vestiges archéologiques et paysages d'exception.

MBS est en pleine offensive de séduction des Occidentaux pour tenter de donner une image plus moderne de son royaume conservateur au pouvoir autoritaire. Une volonté soutenue par certaines mesures emblématiques en faveur du droit des femmes ou contre la corruption. Mais si le prince héritier vient de passer pas moins de trois semaines aux Etats-Unis, l'allié historique de Ryad, le programme officiel de l'escale parisienne qui débute lundi s'annonce plus modeste.

Il y a d'ailleurs eu un petit imbroglio avec l'annulation à la dernière minute dimanche soir de la visite prévue lundi à la mi-journée avec le Premier ministre Edouard Philippe, à la Station F, le plus gros incubateur de start-up du monde.

«Il a été convenu de continuer à progresser sur la définition des projets entrepreneuriaux franco-saoudiens avant d'envisager une visite de ce niveau à Station F qui pourra éventuellement intervenir dans les prochains mois», selon Matignon, illustrant les tâtonnements de la quête de cette «nouvelle coopération» avec MBS, qui arrive de la côte ouest américaine où il a rencontré les géants tels que Google et Facebook.

Au total, près de 18 protocoles d'accord dans les domaines du tourisme, de l'énergie et des transports doivent être signés pendant la visite parisienne, selon une source proche de la délégation saoudienne.

Volet diplomatique

Le volet diplomatique sera lui délicat à gérer compte tenu de la relation compliquée entre Paris et Ryad. L'Arabie saoudite est très active dans les nombreuses crises qui secouent le Proche-Orient, livrant une lutte féroce pour l'influence régionale contre son grand rival iranien, et le positionnement français vis-à-vis de l'Iran est trop modéré au goût de Ryad.

L'accord nucléaire iranien, la Syrie, la guerre au Yémen, - où Ryad intervient militairement - et la situation au Liban ont sans doute été abordés dimanche soir au Louvre et seront certainement au coeur de la rencontre officielle mardi après-midi avec le président Macron.

Sur l'Iran, les discussions risquent d'être tendues. Le prince héritier mise sur le resserrement des liens avec le président américain Donald Trump, qui a menacé de se retirer de l'accord nucléaire de 2015 avec l'Iran, faute d'améliorations de ce pacte international avant le 12 mai. Une éventualité décriée par les Européens, et M. Macron devrait tenter de convaincre MBS qu'il vaut mieux tenter de sauver un accord.

Au sujet du Liban, M. Macron s'était impliqué personnellement en novembre dans la crise autour du Premier ministre libanais Saad Hariri. Ce dernier, apparemment sous la pression de MBS, avait annoncé sa démission depuis Ryad, où il était resté retenu pendant deux semaines avant de revenir sur sa décision.

S'agissant du Yémen, des ONG ont l'intention de se faire entendre pendant la visite de MBS pour que Paris cesse ses exportations d'armes vers l'Arabie saoudite. Elles accusent Ryad de les utiliser contre des civils dans sa guerre avec les rebelles houthis soutenus par Téhéran, et Paris de laisser faire. (afp/nxp)