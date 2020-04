Le régime polonais impose une «présidentielle postale»

«Peu importe l’épidémie due au coronavirus, le PiS (ndlr: Droit et Justice, le parti ultraconservateur au pouvoir) mène un coup d’État pour renforcer sa domination.» En un tweet, Malgorzata Kidawa-Blonska, candidate à la présidentielle pour le parti libéral PO, résume l’inquiétude qui domine dans les rangs de l’opposition, au lendemain d’un vote controversé visant à maintenir le scrutin le 10 mai, malgré le confinement.

Car la solution voulue par le gouvernement et approuvée en première lecture par la Chambre basse du parlement, lundi soir, lors d’un vote en ligne, fait débat: il s’agira en effet d’une «élection postale». Autrement dit, 30 millions de Polonais devront déposer leur bulletin non pas dans des urnes, mais dans des boîtes aux lettres spéciales. Les facteurs seront mis à contribution. Et pour relever ce défi logistique, le directeur de la poste a été remplacé dès vendredi par le vice-ministre de la Défense.

La loi, pas encore promulguée et qui pourrait être bloquée pendant trente jours par le Sénat, stipule que toute destruction ou dissimulation de bulletins sera punie de 3 ans d’emprisonnement. Une manière d’inciter les électeurs à participer, alors qu’un tiers seulement des Polonais souhaitent voter, et qu’ils sont moins de 10% à approuver le maintien du scrutin en mai. Quant aux citoyens qui résident à l’étranger, ils n’auront probablement pas la possibilité de voter.

Le secret du vote?

Autres entorses aux règles démocratiques, pour l’heure il n’est pas prévu d’assesseur, c’est la poste qui fera office de commission électorale. Et il n’existe aucune garantie pour assurer le vote à bulletin secret. «Si les élections se tiennent en postant simultanément le bulletin et les coordonnées de l’électeur, même dans des enveloppes différentes, ce sera une violation du secret du vote», a prévenu le célèbre professeur de droit Marcin Matczak.

En plus d’une logistique qui s’annonce chaotique, cette présidentielle par correspondance inquiète les défenseurs de la démocratie. Hommes politiques, experts, militants alertent sur les risques de fraude, les multiples violations de la Constitution et du code électoral, déjà modifié à la fin du mois de mars.

L’hostilité au maintien du scrutin est telle qu’elle menace la coalition gouvernementale: le vice-premier ministre, Jaroslaw Gowin, a démissionné en signe de protestation. Sans effet. L’Académie des sciences redoute une «augmentation considérable des contaminations» et estime que le maintien des élections en mai serait «irresponsable et légalement inacceptable». Mais Jaroslaw Kaczynski, chef du PiS et homme fort de la Pologne, bien qu’il n’ait officiellement qu’un mandat de député, a fait du maintien de l’élection une priorité absolue.

À cause de l’épidémie, les manifestations sont interdites et les candidats, confinés, ne peuvent pas faire campagne. À l’exception d’Andrzej Duda, l’actuel président et poulain de Jaroslaw Kaczynski, qui brigue un second mandat. Omniprésent, il occupe le terrain, alors que l’épidémie, avec seulement 129 décès dus au Covid-19 à ce jour, est encore loin de son pic, prévu pour mai ou juin. Andrzej Duda domine très largement les sondages, à 47% d’intentions de vote, contre seulement 12,4% pour sa principale adversaire, Malgorzata Kidawa-Blonska. Avant le début de l’épidémie, ils étaient au coude-à-coude.

Or, si l’élection était repoussée à l’année prochaine ou dans deux ans, les ultraconservateurs et eurosceptiques de Droit et Justice devraient faire campagne avec un bilan économique désastreux. Les économistes annoncent déjà un doublement du taux de chômage, et la toute première récession économique depuis la fin du communisme. Ce sont justement les mesures sociales ambitieuses, mais coûteuses, du gouvernement qui ont permis la réélection du PiS en octobre.