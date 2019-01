Le «remue-méninges» de Macron commence mal

La colère des «gilets jaunes» visant de plus en plus les institutions françaises, le président Macron a tenté de la désamorcer en annonçant la tenue d’un «Grand débat national», le 18 décembre dernier. Ce vaste «remue-méninges» commencera le 15 janvier par une lettre d’Emmanuel Macron aux Français – dans laquelle il en définira les paramètres – et se terminera le 15 mars prochain.

Mais avant même son lancement, une polémique vient d’éclater. L’organisation de ce Grand débat national a été confiée, ès qualités, à la présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), l’ancienne ministre des Sports de Sarkozy, Chantal Jouanno. Le coquet montant de son salaire a vite fait le tour des médias et réseaux sociaux: 14 666 euros bruts par mois (16 462 francs), rémunération proche de celle du président de la République, 15 140 euros mensuels (près de 17 000 fr.).

Nommée par le président

Riposte de l’ancienne championne d’Europe universitaire de karaté: ce salaire, fixé par le gouvernement, n’est pas lié au Grand débat national. Il n’empêche, les Français découvrent ainsi l’existence de ce genre de commissions nationales – il en existe sur d’autres sujets – qui ont le statut d’«autorité administrative indépendante» tout en offrant de plantureux traitements à celles et ceux qui les président. Indépendance toute relative d’ailleurs, puisque Chantal Jouanno a été nommée à son poste par décret du président de la République.

Cette polémique entraîne les Français loin des thèmes du Grand débat national. Or, il aurait été essentiel qu’il fût d’emblée placé sur de bons rails, tant cette opération apparaît confuse et touffue.

Le président Macron a déterminé quatre axes de discussion: la transition écologique (transports, équipement des logements), la fiscalité (lien entre impôts, dépenses et services publics), l’organisation de l’État et des collectivités publiques et le débat démocratique (mieux associer les citoyens à la prise de décision, quelles réponses aux questions sur l’immigration).

Organisation fumeuse

Sur le plan pratique, comment faire participer tout un chacun à ce débat? Pour le moment, cet aspect essentiel ne paraît pas d’une lumineuse clarté. Chacun peut organiser un débat dans son quartier, sa commune, son association en s’aidant d’un «kit» qui serait plutôt une sorte de «mode d’emploi» confectionné par la commission nationale de Chantal Jouanno. Des conférences de citoyens tirés au sort seront organisées dans chaque région pour examiner les propositions émises par les débats locaux. Une plateforme en ligne fera remonter les contributions à l’échelon national. Les maires et autres élus locaux seront forcément sollicités pour mettre en place ces dispositifs.

De quoi discutera-t-on? «De tout», promet Chantal Jouanno, qui n’excepte même pas la loi, dûment votée, sur le mariage gay. En outre, l’Élysée a confirmé, mardi, que l’extension aux plus riches contribuables de la suppression de la taxe d’habitation sera l’un des sujets à débattre. À la fin de cette consultation d’un genre inédit, soit mi-mars, il appartiendra à Chantal Jouanno de dresser la synthèse de ces discussions tous azimuts. Si elle y parvient en contrôlant les inévitables dérapages, elle aura mérité son salaire! Qu’en fera le président Macron? Peut-être un référendum comprenant plusieurs sujets issus de ce Grand débat national. (24 heures)