Le sort de Julian Assange dépend plus des politiciens que des juges

Julian Assange est entré calmement, jeudi, dans la petite salle vidéo de la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il est enfermé depuis son arrestation à l’ambassade d’Équateur, le 11 avril. Son arrivée était retransmise sur deux écrans de la salle d’audience numéro 3 de la Westminster Magistrate’s Court, spécialisée dans les affaires d’extradition et de terrorisme.

À la suite d’un gardien, il est apparu la barbe taillée, les cheveux coupés, habillé d’une veste sombre, d’un t-shirt, d’une paire de jeans et de baskets. Fini la barbe échevelée, les cheveux longs et hirsutes aperçus lors de son arrestation, il y a un peu plus de deux semaines. Le cofondateur du groupe de lanceurs d’alerte WikiLeaks s’est ensuite assis sur la chaise posée face à la caméra, les jambes croisées, jusqu’à l’arrivée du juge.

Courte audience

L’audience n’a duré qu’une quinzaine de minutes. Le juge lui a demandé s’il consentait à être extradé vers les États-Unis. Julian Assange – déjà condamné en Grande-Bretagne à 50 mois de prison pour ne pas avoir respecté les conditions de sa mise en liberté sous caution en 2012 – a fermement rejeté cette proposition: «Je ne consens pas à être extradé pour avoir effectué un travail journalistique qui m’a fait remporter de nombreux prix et a protégé de nombreuses personnes. Je refuse d’être extradé.»

L’avocat chargé de représenter le gouvernement américain a ensuite dévoilé les accusations retenues contre Julian Assange. «Les charges concernent l’une des plus importantes divulgations d’informations classifiées de l’histoire des États-Unis», a-t-il prévenu. L’«ange blond», son surnom, n’est pourtant pas accusé officiellement d’avoir publié des informations secrètes mais d’avoir «comploté» avec l’ancien soldat Chelsea Manning pour pirater le réseau militaire classifié du gouvernement américain. «Lors de discussions, il a encouragé Chelsea Manning à divulguer plus d’informations et à casser le mot de passe» du réseau. Avec cette charge qui pourrait n’être qu’une accusation préliminaire, il encourt au maximum cinq années de prison.

Une «activité protégée»

La défense de Julian Assange a analysé cette affaire autrement. «Malgré ce que vous avez entendu du procureur aujourd’hui, cette affaire n’est pas liée à du piratage informatique», a assuré l’avocate Jennifer Robinson à l’extérieur de la Cour de justice. «Cette affaire concerne […] une activité protégée que les journalistes réalisent tout le temps.»

Cette déclaration a été chaleureusement applaudie par la centaine de supporters de Julian Assange rassemblés pour l’occasion. Même si nombre d’entre eux avaient pu entrer dans la Cour de justice, seuls les journalistes ont été autorisés à se rendre dans la salle d’audience. «Cette affaire concerne notre liberté de parole», assure Julia, une comptable de 34 ans. «Le fait, par exemple, que le gouvernement l’incarcère dans la prison la plus protégée du pays est clairement un avertissement envoyé aux lanceurs d’alerte.»

Si des audiences sont prévues le 30 mai et le 12 juin, l’audience complète n’aura pas lieu avant plusieurs mois.

L’espoir travailliste

Le juge transmettra ensuite son verdict au ministre de l’Intérieur. Celui-ci décidera alors de le suivre ou non. L’avenir de Julian Assange dépendra donc entièrement de l’évolution de la politique britannique ces prochains mois. Si le Parti conservateur demeure au pouvoir, le ministre ordonnera probablement son extradition: les conservateurs ne voudront pas résister à la requête de la Maison-Blanche. Julian Assange pourra alors faire appel.

En revanche, si le Parti travailliste accède au pouvoir d’ici là, il pourrait rapidement être remis en liberté. Censée devenir ministre de l’Intérieur en cas de victoire du Labour, Diane Abbott lui avait apporté son soutien au lendemain de son incarcération, à la mi-avril, et avait expliqué: «Nous savons tous ce que signifie cette affaire. Cela ne concerne pas les accusations de viol. Cela concerne WikiLeaks et toutes ces informations embarrassantes rendues publiques sur les activités de l’armée et des services de sécurité américains.»

(24 heures)