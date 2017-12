Le zoo de Londres sinistré par un incendie

Plus de 70 pompiers ont été mobilisés samedi matin pour combattre un incendie au zoo de Londres. Les flammes ont pu être maîtrisées en moins d'une heure. Un oryctérope du Cap («cochon de terre») a été retrouvé sans vie. Quatre autres animaux manquaient à l'appel.

La cause de l'incendie n'était pas encore connue à ce stade. «Dix véhicules et 72 pompiers ont été appelés pour un feu dans un café et un magasin dans l'enceinte du zoo, dans une partie destinée aux enfants. »Environ les trois quarts du magasin et du café et la moitié du toit ont été ravagés par les flammes«, a précisé samedi après-midi la brigade des pompiers sur son site Internet.

»Ces derniers ont travaillé dur pour maîtriser le feu le plus rapidement possible et pour éviter qu'il se propage dans les enclos des animaux voisins«, a déclaré un responsable des pompiers cité dans un communiqué.

Les vétérinaires ont confirmé la mort d'un oryctérope âgé de 9 ans. Il manquait encore à l'appel quatre suricates, un petit carnivore du désert, a annoncé le zoo, expliquant avoir un »accès limité au site«.

»Tous les autres animaux à proximité sont surveillés de près par nos vétérinaires. D'après les premiers éléments, ils n'ont pas été touchés. Nous continuerons à les surveiller au cours des prochains jours«, a ajouté le zoo de Londres.

La partie touchée par le sinistre est dédiée aux enfants qui peuvent toucher certains animaux et nourrir chèvres et moutons. Vivent également dans cette partie des ânes, des lamas et des cochons.

Personnel incommodé

»Nous sommes tous dévastés par ce qui s'est passé mais très reconnaissants envers les pompiers, qui ont réagi rapidement pour maîtriser le feu«, ont souligné les responsables du zoo. Le personnel qui vit sur place »était sur les lieux immédiatement et a commencé à déplacer les animaux en lieu sûr«, ont ajouté les responsables. »Un certain nombre de membres du personnel, choqués, et ayant inhalé des fumées, ont été soignés sur place«.

Le zoo a précisé qu'il sera fermé au public »jusqu'à nouvel ordre". Ouvert en 1828 et situé dans Regent's Park, il est très fréquenté par les touristes. (afp/nxp)