Les 15 milliards promis par Macron inquiètent l’Europe

Les «gilets jaunes» font trembler la France. Le président Macron vient d’annoncer des mesures pour calmer la fronde des plus démunis qui menace de les emporter, lui et son gouvernement.

Après avoir supprimé la taxe sur le carburant il y a une semaine, le chef de l’État a annoncé lundi soir une augmentation mensuelle du Smic (salaire minimum) de 100 euros dès le mois prochain. À cela s’ajoute l’allégement de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les retraites les plus basses ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires. Tout cela aura un coût qui va nécessiter de trouver environ 15 milliards d’euros afin de maintenir le déficit de la France en deçà du seuil de 3% du PIB, comme préconisé par l’Union européenne.

Ces mesures seront-elles compatibles avec le cadre fixé par Bruxelles en termes de déficit fiscal? La situation française promet d’être tendue face à Bruxelles, à l’heure où l’Italie met déjà l’Union européenne sous pression avec son budget jugé trop expansif.

À l’interne, les Français semblent partagés sur les annonces faites par Emmanuel Macron. Selon un sondage d’Opinionway, une majorité souhaiterait que les manifestations et leur cortège de dépravations cessent (54%). À l’inverse, une enquête menée par l’institut Odoxa indiquerait que le même pourcentage des personnes interrogées serait en faveur d’un prolongement des actions des «gilets jaunes» dans l’Hexagone. Bref, il n’est pas facile d’y voir clair.

Un vrai plan de relance pourrait s’avérer nécessaire en France et en Europe pour soutenir la croissance, qui passera par une hausse des dépenses publiques. C’est la thèse défendue notamment par un groupe d’intellectuels et d’économistes emmenés par Thomas Piketty, l’auteur de «Le capital au XXIe siècle». Débat entre deux économistes.

Regards croisés

«Une réforme cosmétique»

Sergio Rossi, Professeur d’économie à l’Université de Fribourg.

Le plan Macron vous semble-t-il raisonnable?

Non, c’est juste une réforme cosmétique, de la gesticulation, une goutte d’eau apportée à la mer. Avec une hausse du salaire minimum de 100 euros, soit 1200 euros par an, les consommateurs ne vont pas dépenser davantage. La défiscalisation des heures supplémentaires ne va rien changer. La trajectoire et les perspectives de l’économie française ne sont pas assez solides pour faire grimper la propension à dépenser.

Comment pourra-t-il le financer?

Cela va être très difficile. Des mesures d’austérité devront être trouvées. Bruxelles va demander à la France de respecter les contraintes budgétaires de l’Union européenne (UE), à savoir un déficit public sous la barre de 3% du produit intérieur brut. Cela va inévitablement passer par des réductions des dépenses dans l’enseignement, dans la santé ou encore en infrastructures.

Quel impact sur la croissance française?

Il va être très faible. La consommation ne va pas progresser. Par conséquent, le niveau de l’emploi ne va pas croître, les entreprises ne réussissant pas à écouler davantage de biens.

Les conséquences au niveau de l’UE?

L’Allemagne risque de ne pas accepter l’indiscipline budgétaire de la France. Berlin va mettre la pression sur la Commission européenne pour tenter de faire infléchir la position française. Mais le plan Macron risque surtout de donner des idées à l’Espagne et au Portugal. Signe des temps, l’Italie se moque des remarques de Bruxelles en poursuivant sa politique expansionniste.

Quelles seraient les mesures à prendre?

Il faut investir massivement dans les infrastructures et les bâtiments pour éviter le gaspillage énergétique, dans la santé pour accompagner le vieillissement démographique ou encore dans la formation. Les jeunes et les moins jeunes sont souvent analphabètes face à la digitalisation, ils se trouvent à la merci des fake news. Le besoin en éducation est énorme dans ce domaine.

Comment assurer le financement d’un tel plan?

Il doit être financé par l’impôt sur les gros revenus et sur les patrimoines, ainsi que par une taxation juste des multinationales. Les grandes entreprises transnationales arrivent encore trop souvent à échapper à l’impôt qu’elles devraient payer là où elles réalisent leurs bénéfices. Si un Français ou un Européen a un attachement à son pays, il doit le montrer en payant ses impôts selon sa réelle capacité financière. Cela est aussi valable pour les entreprises.

«Trop de gens laissés de côté»

Patrick Artus, économiste de Natixis à Paris. Chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis.

Le plan Macron est-il raisonnable à vos yeux?

Cette question ne se pose même pas, étant donné qu’Emmanuel Macron n’avait pas le choix. Il devait agir. Le mouvement des «gilets jaunes» commençait en effet à coûter trop cher à la France. Il était nécessaire de renforcer le pouvoir d’achat des Français afin de pouvoir poursuivre les réformes en cours. D’une certaine manière, Emmanuel Macron vient d’acheter la poursuite de ses réformes.

Ces mesures sont-elles suffisantes?

Non, car il y a encore trop de gens laissés de côté. Le gouvernement vient de faire preuve d’une forme d’amateurisme et de précipitation regrettable. Le résultat se retrouve dans l’inégalité des mesures. Prenez les petites retraites, dont la valeur nominale est gelée, Macron n’en a pas parlé alors que cette population perd 2% de pouvoir d’achat chaque année.

Comment le gouvernement pourra-t-il financer son plan?

Étant donné que l’idée même de nouvelles taxes est inaudible en France, Macron devra augmenter le déficit public et espérer que les réformes mises en place permettront dans le futur de compenser ces nouvelles dépenses.

Que pensez-vous de ses réformes?

La plupart sont bonnes, à l’exemple de celle sur la formation professionnelle. Malgré les 34 milliards d’euros que dépense la France pour former sa jeunesse, le manque d’efficacité du système est alarmant. Il y a un besoin urgent d’augmenter le niveau de compétences professionnelles. Cela prendra toutefois du temps. Les effets des réformes entamées depuis le début du quinquennat ne se ressentiront pas avant 2021-2022.

Quel sera l’impact de ces mesures sur l’économie et la croissance française?

À court terme, cette augmentation des déficits publics et hausse du pouvoir d’achat aura certainement un léger impact positif sur la croissance. Sur le long terme, augmenter les dettes débouche rarement sur une situation économique favorable.

Quelles conséquences pourraient avoir ce plan sur l’Union européenne du point de vue du pacte de stabilité?

Bruxelles ne réagira pas. Il faut dire qu’à cause d’une réforme en cours pour les entreprises (avec la suppression du CICE), l’État français sera doublement touché en 2019. Sans ce facteur extraordinaire, le seuil des déficits publics tournerait autour de 2,5 – 2,7%, soit dans les normes imposées par Bruxelles.

(24 Heures)