Les «Brexiteers» honnissent le passeport post-Brexit

Les partisans du Brexit enragent. En effet, les autorités ont choisi la future entreprise qui sera chargée de confectionner le futur passeport du Royaume-Uni. Et c'est la société franco-néerlandaise Gemalto qui a remporté le contrat au nez et à la barbe de sa rivale britannique De La Rue, comme l'explique The Independant.

En mars 2019

Le nouveau document officiel perdra sa couleur bordeaux typique de l'Union européenne pour retrouver sa couverture traditionnelle bleue et or. Il entrera en fonction après l'entrée en vigueur du Brexit en mars 2019. Le montant du contrat est estimé à 490 millions de livres sterling (environ 657 millions de francs suisses).

Brexiteers in uproar over 'national humiliation' as blue passports contract 'handed to Franco-Dutch firm' https://t.co/V5Z1MIGfwK — The Independent (@Independent) 22 mars 2018

De La Rue a émis mardi un avertissement sur bénéfice après avoir vu le contrat lui échapper, revoyant à la baisse ses prévisions de résultat sans donner de détails.

Volée de bois vert

En attendant, la décision des autorités est soumise à un feu roulant de critiques. Le député conservateur Bill Cash, président du Commons European Scrutiny Committee, a estimé que le choix de l'entreprise «était complètement erroné du point de vue symbolique et inutile».

Priti Patel, ancienne ministre pro-Brexit de Theresa May, est allée plus loin encore dans les colonnes du tabloïd The Sun. «Confier ce travail dans des mains françaises est tout simplement étonnant. C'est une humiliation nationale.»

Le député conservateur Jacob Rees-Mogg, un des principaux soutiens à un Brexit dur, s'est dit «désolé de la nouvelle, d'autant plus que De La Rue a une usine dans ma circonscription. C'est vraiment étrange de voir un de nos symboles nationaux produits à l'étranger.»

En vertu de la législation européenne

Tom Brake, un élu libéral-démocrate favorable au Brexit, s'étrangle. «Nous apprenons maintenant que nos passeports seront imprimés par une entreprise étrangère. Et pour ajouter l'insulte à l'humiliation, nous devrons payer encore davantage parce que la valeur de la livre sterling a chuté depuis le vote sur le Brexit et que ces documents devront être importés.»

Une porte-parole du Home Office a défendu la décision des autorités britanniques, qui a été prise en conformité avec la législation européenne encore en vigueur. «Nous avons organisé au mise au concours ouverte et équitable pour s'assurer que le futur fournisseur puisse livrer un produit de haute facture et sécurisé afin d'offrir le meilleur rapport qualité-prix aux clients. Nous n'avons jamais exigé que ces passeports soient fabriqués dans le Royaume-Uni.» (nxp)