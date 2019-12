Les Britanniques ont tranché. Et maintenant?

Ce vendredi matin, les Britanniques apprendront quel avenir ils se sont choisi. Entre le parti travailliste et le parti conservateur, seuls capables de remporter l’élection générale organisée ce jeudi, deux portes s’ouvrent en effet vers des lendemains radicalement différents et surtout divergents.

«Jamais une telle opposition idéologique n’a eu lieu depuis l’élection 1983, durant laquelle le Labour de Michael Foot faisait face aux conservateurs de Margaret Thatcher», explique Jill Rutter, l’une des responsables de l’Institute for Government, un centre de réflexion.

Après plus de vingt ans de convergence politique entre les deux principaux partis britanniques, cette évolution «démonte les théories de la fin des années 1990 sur la convergence idéologique des partis politiques vers le centre», estime Matthew Goodwin, professeur de politiques à l’Université du Kent. À ses yeux, «jamais depuis la Deuxième Guerre mondiale une élection générale n’aura eu de conséquences aussi majeures».

Le Brexit

Le premier ministre conservateur Boris Johnson est largement favori pour remporter la majorité à la chambre des Communes. Son programme repose uniquement sur sa promesse de «concrétiser le Brexit» dès le 31 janvier. Cet argument suffit aux électeurs agacés que le résultat du référendum du 23 juin 2016 ne soit pas encore concrétisé et méfiants face aux autres promesses électorales des candidats, qu’ils considèrent peu fiables.

Le Labour soutient la tenue d’un second référendum. Les électeurs se prononceront entre deux options: un nouvel accord de Brexit négocié avec les Vingt-Sept (qui inclura le maintien dans une union douanière avec l’Union européenne) et le maintien dans l’UE. Diplomatiquement, le Royaume-Uni resterait solidement ancré à l’Europe alors que Boris Johnson envisage surtout un rapprochement des États-Unis.

L’union en danger

Pendant des mois, Boris Johnson s’est présenté comme le défenseur du maintien de l’Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Pour obtenir in extremis un accord de Brexit avec les Vingt-Sept, il n’a pas hésité à trahir ces partisans unionistes. D’un point de vue commercial, l’Irlande du Nord serait autant liée à la République d’Irlande qu’au Royaume-Uni.

Pour les unionistes, le risque d’une séparation de l’Irlande du Nord du Royaume-Uni et d’une réunification des deux Irlande paraît donc tout à fait réel. L’union est également menacée en Écosse. Le Parti national écossais (SNP) réclame la tenue d’un second référendum. En cas de victoire ce matin, les conservateurs auront du mal à l’empêcher: les Écossais avaient voté à 62% en faveur du maintien dans l’UE lors du référendum de 2016.

Économie et services publics

Boris Johnson a officialisé la fin de l’austérité. Il n’appelle pourtant qu’à une hausse très modérée des dépenses annuelles. Des mesures jugées bien trop timides pour les employés du secteur public, qui peignent un tableau effarant des manquements budgétaires dans l’éducation nationale, la santé et la police, mais aussi pour les experts de l’Institut des études fiscales, un centre de réflexion respecté pour son indépendance.

Face à lui, Jeremy Corbyn propose un projet radical. Depuis son élection en 2015, le leader travailliste a fait tanguer son parti à gauche. Ses propositions ont été acceptées par une grande partie de la population, consciente que l’austérité a provoqué une dégradation considérable de la qualité des services publics.

Le terme renationalisation n’est également plus tabou. Surtout lorsqu’il concerne les services de transports ferroviaires, les moyens de production d’énergie, la gestion de l’eau, les services postaux et même les infrastructures internet. Difficile pour les Britanniques de faire leur choix face à ces options radicales. Sa carte électorale à la main, Mike, un chauffeur de taxi londonien, hésite encore: «J’aimerais voir le Brexit se concrétiser, mais aussi plus d’argent investi dans les services publics», admet-il, l’âme en peine.