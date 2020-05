Les Madrilènes autorisés à sortir par tranches d’âge

Pour la première fois, les Espagnols cantonnés à domicile depuis près de huit semaines commencent à distinguer le bout du tunnel. L’épidémie qui a durement frappé le pays recule enfin et le gouvernement amorce une désescalade «graduelle et prudente». En attendant la réouverture progressive des commerces, à partir du 11 mai prochain, les habitants sont autorisés à sortir depuis dimanche dernier, une heure par jour et dans un rayon de 1 kilomètre autour de leur domicile. Mais à tour de rôle, afin d’éviter les rassemblements et de protéger les plus vulnérables. À Madrid, ces nouvelles règles dessinent un autre paysage urbain. Où chaque génération a son créneau horaire.

6h00-10h00, la sortie des lève-tôt

À 7 heures, Antonio dévale les escaliers au pas de course. Il fait quelques étirements dans les allées en bordure du parc de l’Ouest, au centre de Madrid, et démarre à petites foulées en pestant contre les courbatures de la veille. Depuis dimanche, comme tous les 14-69 ans, il a droit à une heure de sport en plein air par jour. Pas question d’y renoncer pour cet ingénieur informaticien de 53 ans, qui avoue pourtant avoir été jusque-là un sportif «plutôt intermittent». Après plus de cinquante jours de confinement sévère, il s’est promis d’aller courir tous les matins pour rattraper à grandes goulées la liberté perdue, avant d’enchaîner sur sa journée de télétravail.

10h00-12h00, les courses

À 10 heures, tous les promeneurs et sportifs du matin quittent le pavé. Il faut laisser le champ libre aux plus âgés. Le décret du gouvernement a réservé le temps de 10 heures à midi aux personnes de 70 ans et plus, considérées comme particulièrement vulnérables face à la pandémie. «On nous a donné des horaires spéciaux, je ne sais pas si c’est pour nous protéger ou pour nous mettre à part», ronchonne Maria Pilar, 77 ans, qui profite de la promenade pour inspecter les nouveautés de son quartier.

Certains commerces ont levé le rideau de fer. Le plan de déconfinement par étapes prévoit la réouverture des petits magasins à partir du 11 mai, mais certains peuvent déjà commencer à servir leur clientèle sur rendez-vous. Cela vaut pour les coiffeurs, les barbiers ou les esthéticiennes. Une file se forme devant la quincaillerie, où se précipitent tous ceux qui cherchent des clous, des vis ou des écrous.

12h00-19h00, le créneau des enfants

Autorisés à prendre l’air depuis quelques jours, les plus jeunes s’installent dans leur nouvelle routine. Les enfants jusqu’à 14 ans ont droit de promenade de midi à 19 heures. «On fait le travail scolaire le matin, on déjeune, on se repose un peu et on file dehors se dégourdir les jambes. C’est bien mieux que de passer tout l’après-midi devant les écrans», décrit Nieves, qui accompagne ses trois garçons faire du skateboard aux abords du parc. «La seule chose qui manque vraiment est la réouverture des balançoires et des espaces verts. C’est dommage de devoir rester sur le bitume», regrette pour sa part Soledad en poussant le tricycle de sa fille de 4 ans.

19h00-20h00, la promenade du soir

En dépit de toutes ces restrictions, Madrid est en train de retrouver ses couleurs. Ángel, 74 ans, et Teresa, 72 ans, font leur promenade du soir en amoureux, durant le second créneau réservé aux plus âgés. Ils s’avouent soulagés d’observer comment leur quartier reprend vie peu à peu. «On recommence à se saluer de loin, il n’y a plus cette hostilité angoissante des premiers jours, quand tout était désert et silencieux», se réjouit Ángel, qui vient de prendre rendez-vous à la librairie. «On aurait préféré ne pas avoir à porter de masque», lâche Teresa, pressée de savoir quand elle pourra enfin embrasser ses petits-enfants.

20h00-23h00, le tour de nuit

Juste avant la fermeture des magasins, la papeterie voit arriver les étudiants en mal de fournitures alors qu’ils préparent leurs examens. À deux, à trois, en marchant ou en courant, nombreux sont les Madrilènes qui étirent jusqu’au bout leur droit de sortie, réservé aux moins de 70 ans, pour prendre le frais à la fin d’une journée de chaleur. Aux alentours du Palais royal, ils prennent position pour observer le coucher du soleil, en gardant plus ou moins les distances. «Ce n’est pas la normalité, mais ça commence à y ressembler un peu plus», apprécie Ana, une étudiante qui multiplie les selfies, avec ou sans masque. Mais ce qui pour elle est une libération se transforme en casse-tête pour les autorités sanitaires. Elles se préparent déjà à une éventuelle nouvelle vague de contagion.