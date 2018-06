Les Vingt-Huit s’entendent sur la migration

C’était nécessaire, mais pas acquis: les Vingt-Huit ont finalement scellé dans la nuit de jeudi à vendredi un accord sur la ligne à suivre pour à la fois apaiser les tensions politiques en Allemagne et ne pas rester dans le déni du drame qui se joue chaque jour en Méditerranée, où un millier de migrants sont morts noyés depuis le début de l’année. «Avec ce sommet, il s’agissait de mettre un pansement sur les choses problématiques et de sauver Angela Merkel… C’était une intervention d’urgence», explique la politologue Shada Islam, directrice «géopolitique» du think-tank Friends of Europe. Effectivement, de nombreuses questions restent ouvertes.

Lire l'éditorial: L’Europe apparaît sans «axe»

Le point central de l’accord réside dans la création de «centres fermés» en Europe. L’idée a été poussée par le président français, Emmanuel Macron, sur la base d’une «proposition franco-italienne» finalisée dans l’après-midi de jeudi. Les centres «seront gérés de manière collective, européenne… L’Italie n’est plus seule. Qui arrive en Italie arrive en Europe», a expliqué à son départ le président du Conseil italien, Giuseppe Conte. Reste à valider cette solution dans les États concernés. «Pour les centres en Europe, c’est sur une base volontaire et dans les pays qui sont ceux du premier accueil… (C’est à eux) de dire s’ils le souhaitent», a expliqué Emmanuel Macron vendredi. «Certains l’ont exprimé hier clairement autour de la table, mais il leur appartient de le faire publiquement», a-t-il ajouté. La Grèce, l’Italie et dans une moindre mesure l’Espagne et Malte sont directement visés. «La France n’est pas un pays de première arrivée», a expliqué le président français. L’Espagne et la Grèce semblent ouvertes. Reste la question majeure de l’accueil que réservera le ministre de l’Intérieur italien, Matteo Salvini, à ces propositions. «Nous devons partir du principe que les chefs de gouvernement négocient en toute bonne foi», expliquait jeudi un diplomate. Une manière d’assurer que la hiérarchie entre le président du Conseil italien et son ministre de l’Intérieur, chef de file d’un parti xénophobe, serait respectée.

Le cœur de l’accord consiste en une européanisation de la gestion de ces centres, qui doivent toutefois rester sous la responsabilité des pays «de premier accueil». «Les règles de Dublin sont très claires et chaque pays doit s’y tenir. Mais naturellement, nous avons de la compréhension pour les pays sur la frontière et c’est pourquoi nous voulons les aider dans la défense de la frontière extérieure», a expliqué le premier ministre autrichien, Sebastian Kurz, qui prendra le 1er juillet la présidence de l’Union européenne pour six mois et sera donc le chef de file de la renégociation de Dublin. «Comme dans tout accord, c’est la mise en œuvre qui compte», a-t-il commenté en quittant Bruxelles. L’Autriche et ses alliés centre-européens, à commencer par le Hongrois Viktor Orbán, ont certes gagné une victoire, puisque la demande italienne d’abroger le principe que le pays d’arrivée des migrants devait traiter les demandes d’asile reste de mise. Mais allié à l’extrême droite, Sebastian Kurz est à présent placé devant ses responsabilités. Pas moins de sept textes législatifs sur l’immigration et l’asile restent à l’agenda européen. Les Européens se donnent une année pour remettre en ordre «Dublin». La pression de Berlin et de Paris sera considérable pour y parvenir dans les prochains mois.

Abandon des «quotas»

C’est une des questions centrales à régler et cela prendra probablement «plusieurs mois», selon une source diplomatique. L’accord trouvé cette semaine comporte toutefois un facteur facilitant: l’Europe a fait une croix sur les fameux «quotas» obligatoires de réinstallation des migrants ayant obtenu l’asile, qui empoisonnent les relations avec l’Europe centrale depuis des années et ont été un point de crispation avec le gouvernement hongrois de Viktor Orbán et ses alliés de Visegrád, la République tchèque, la Pologne et la Slovaquie, qui refusent d’accueillir des migrants. Pour l’instant, les termes (probablement financiers) de cette concession ne sont pas fixés.

«Les modalités de la solidarité et de la responsabilité seront précisées dans la réforme du règlement de Dublin», expliquait vendredi un diplomate européen. Comment l’Europe contribuera-t-elle financièrement aux centres fermés? Y aura-t-il une durée maximale obligatoire d’examen des demandes d’asile? Quel sera le rôle du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans l’administration de ces centres? «Le diable est dans les détails», note Shada Islam. La mesure du succès ou de l’échec de cet accord ne pourra s’effectuer que dans les semaines voire les mois à venir.

