Les autoroutes allemandes bientôt limitées à 120 km/h?

Limiter la vitesse sur les autoroutes? En Allemagne, c’est le nouveau combat de l’ONG environnementale Deutsche Umwelthilfe (DUH), qui souhaite imposer une limitation à 120 km/h pour lutter contre la pollution. Mais au vu des réactions que la proposition suscite, la mission semble ardue. «Le débat en Allemagne est le même que celui du port d’armes aux États-Unis. C’est très émotionnel», explique Ferdinand Dudenhöffer, expert du secteur automobile à l’Université de Duisburg-Essen.

L’Allemagne est le dernier pays dans le monde sans limitation généralisée sur les autoroutes. Sur deux tiers du réseau, vous pouvez circuler à 250 km/h (ou plus!), si les conditions de circulation vous le permettent (pas d’embouteillages). Les automobilistes ne se privent pas de ce petit «plaisir», surtout ceux des pays frontaliers, notamment les Suisses.

Un tabou politique

L’autoroute allemande fait partie du patrimoine culturel. C’est un mythe, une sorte de German way of life. «L’Allemagne construit de grosses cylindrées. Les autoroutes sont là pour tester ces bolides. En appuyant sur la pédale d’accélérateur, les automobilistes ont l’impression de s’offrir un moment de liberté. C’est cela le mythe», critique Kerstin Haarmann, présidente du club automobile VCD, favorable à la limitation.

L’offensive de l’ONG a été très mal reçue par les responsables politiques qui défendent corps et âme les constructeurs. En Allemagne, où la voiture est plus choyée que les enfants, personne n’a jamais perdu une élection pour avoir négligé l’école. En revanche, personne n’ose toucher aux privilèges des conducteurs. C’est une question de survie politique! Un emploi sur six dépend de l’automobile. «Ils ont peur des électeurs qui pourraient les accuser de leur retirer leur dernier îlot de liberté», pense Kerstin Haarmann.

Jürgen Resch, le président du DUH, se moque du mythe des autoroutes allemandes. «Nous allons étudier toutes les possibilités juridiques pour imposer une limitation», a promis la bête noire des constructeurs automobiles. Jürgen Resch est celui qui a réussi à imposer en justice des interdictions de circulation de diesels dans les centres-villes. «Son argumentaire, c’est de l’enfumage! Techniquement, rien ne tient la route», a attaqué Andreas Scheuer, le ministre ultraconservateur des Transports (CSU).

Même la ministre sociale-démocrate de l’Environnement a botté en touche. «D’un point de vue environnemental, la limitation de la vitesse sur les autoroutes est hors sujet. Il faut favoriser d’autres modes de transport, plus de trains et de pistes cyclables», dit Svenja Schulze. Selon elle, l’ONG mène un «débat symbolique appartenant au passé». «Même les syndicats y sont opposés! Ils pensent que cela pourrait égratigner l’image de l’automobile allemande et menacer les emplois», note Ferdinand Dudenhöffer. Les constructeurs sont sur la défensive, toujours en proie à la peur du changement. Lorsque la ceinture de sécurité est devenue obligatoire au début des années 70, ils y étaient opposés. Pour eux, c’était la fin assurée du made in Germany. «La sécurité ne se vend pas», avait déclaré à l’époque Kurt Lotz, le patron de Volkswagen. Le groupe de Wolfsburg n’a pourtant cessé d’augmenter ses ventes.

Cette fois, ils redoutent de ne plus pouvoir vendre leurs grosses cylindrées. Un argument réfuté par les experts. «Aux États-Unis, Volkswagen écoule parfaitement ses gros modèles alors que la limitation est de 120 km/h. En Italie, la limitation de vitesse n’a jamais empêché Ferrari de vendre ses voitures!» s’offusque Ferdinand Dudenhöffer.

Double avantage

Toutes les études ont prouvé qu’une limite à 120 km/h permettrait d’économiser 3 millions de tonnes de CO2 par an et réduirait de 25% les risques d’accidents graves. Enfin, cette mesure ne coûterait rien (quelques panneaux à changer). Les Allemands seraient favorables à une limitation, disent les sondages. Le journal «Handelsblatt», un média toujours bienveillant pour les constructeurs, a changé d’avis sur la question. «Le moment est venu», reconnaît le quotidien économique allemand.

Mais les écologistes sont les seuls, avec la gauche radicale (Die Linke), à revendiquer une limitation dans leur programme électoral. Pourtant ils sont eux-mêmes sceptiques sur cette décision, qui appartient au fédéral. «On se bat depuis trente-cinq ans pour changer les mentalités. Moi, j’ai décidé d’abandonner le combat», a prévenu Winfried Kretschmann, le ministre-président écologiste du Bade-Wurtemberg. «Même s’ils arrivaient au pouvoir avec les conservateurs, les Verts auraient du mal à imposer la limitation», estime l’expert Ferdinand Dudenhöffer.

Les chauffards suisses de l'A81

(24 heures)

Après des années de polémique, le gouvernement écologiste du Bade-Wurtemberg (où les Verts dirigent avec les conservateurs de la CDU) a obtenu en début d’année une limitation de la vitesse à 130 km/h sur une section de 20 km de l’autoroute A81, utilisée par les chauffards et surtout pour les courses-poursuites. La portion entre Singen et Stuttgart est connue pour être empruntée par les chauffards suisses qui testent leur voiture. Nulle part en Allemagne le phénomène n’est aussi important. Après un accident spectaculaire à Berlin (deux morts après une course-poursuite), les Allemands ont décidé de durcir la législation il y a un an avec de la prison pour les chauffards. Conduire trop vite était encore une infraction en 2017, c’est désormais un délit. «Mais le nombre d’accidents n’a pas diminué pour autant», regrette néanmoins Stefan Pfeiffer, directeur de la police des autoroutes, qui déplore un manque de personnel.