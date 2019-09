Les députés s'opposent à une élection anticipée mi-octobre

À l’heure où nous mettions sous presse, les députés britanniques semblaient déterminés à rejeter lundi soir la demande du premier ministre Boris Johnson d’organiser une élection générale anticipée le 15 octobre. Le responsable conservateur devait obtenir le vote de deux tiers des députés de la Chambre des Communes en faveur de sa proposition, mais tous les partis de l’opposition, soutenus par une poignée d’anciens conservateurs, s’étaient entendus pour refuser de le soutenir. La perspective d’une élection imminente ne fait guère de doute, mais celle-ci ne devrait donc pas avoir lieu avant le mois de novembre, voire, plus probablement, pas avant le mois de décembre.

Lundi matin, un léger doute subsistait encore quant à la décision de l’opposition. Le dirigeant travailliste, Jeremy Corbyn, avait initialement conditionné son soutien à une élection à l’adoption du projet de loi anti-«no deal». Concrètement, ce projet, que la reine a approuvé après son adoption par la Chambre des Communes et la Chambre des lords la semaine dernière, oblige Boris Johnson à réclamer un report de la date du Brexit si aucun accord n’a été adopté par les députés le 19 octobre.

Jeremy Corbyn a pourtant indiqué lundi après-midi qu’il revenait sur sa décision. Il ne votera pas en faveur d’une élection avant le report officiel du Brexit. Comme l’a indiqué son allié de circonstance, le chef du Parti national écossais à Westminster, Ian Blackford, «si Boris Johnson veut une élection, il doit respecter la loi et écarter un Brexit sans accord de la table. Il n’est pas possible que le gouvernement conservateur menace de ne pas respecter la loi et pousse le pays vers un Brexit sans accord le 31 octobre.»

Johnson intraitable?

Ces derniers jours, la presse britannique a en effet révélé que le premier ministre envisage de ne pas respecter la loi anti-«no deal». Ces rumeurs, cumulées à sa déclaration jeudi dernier selon laquelle il préférerait «tomber mort dans un fossé» plutôt que de demander à l’UE un recul de la date du Brexit, ont fait craindre le pire aux députés: et si le premier ministre ne respectait pas la volonté du parlement et risquait la prison dans le seul but de concrétiser le Brexit? «Boris Johnson ayant prouvé qu’il est un menteur manifeste et son conseiller ayant hurlé aux députés que le pays quitterait l’UE le 31 octobre, notre priorité première doit être d’arrêter un Brexit sans accord», a justifié une responsable travailliste.

De son côté, Boris Johnson a tenté de faire redescendre la tension. En visite lundi matin à Dublin, il a assuré à son homologue irlandais, Leo Varadkar: «Je veux trouver un accord. Comme vous, j’ai étudié les conséquences pour mon pays et le vôtre d’un Brexit sans accord. Bien sûr, nous pourrions le faire, le Royaume-Uni pourrait s’en sortir, mais ce résultat serait un échec politique dont nous serions tous responsables.»

Boris Johnson clame depuis trois mois sa volonté de trouver un accord. Il n’avait en revanche jamais qualifié un Brexit brutal d’«échec politique dont nous serions tous responsables». Sans doute le premier ministre a-t-il été secoué par les démissions qui ont frappé son gouvernement ces derniers jours. Son propre frère Jo et la respectée ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, ont claqué la porte en mettant clairement en cause sa vision du Brexit et sa décision d’expulser du parti les 21 députés conservateurs qui s’étaient opposés à lui mardi dernier. D’autres ministres ont fait savoir qu’ils quitteront également leur poste si le premier ministre ne respecte pas la loi anti-«no deal».

Une trentaine de défections

Ce n’est pas tout. Plus d’une trentaine de députés conservateurs ont annoncé qu’ils ne se représenteraient pas sous l’étiquette conservatrice lors de la prochaine élection générale, ou même qu’ils quittaient la politique. Y compris, lundi, le président de la Chambre des Communes, John Bercow. L’ancien chancelier de l’échiquier de Margaret Thatcher Kenneth Clark, l’un des 21 rebelles, a été l’un des rares à exprimer son amertume: «Ce leader… je ne me reconnais pas en lui. Ce gouvernement est le plus à droite que le Parti conservateur ait jamais produit.»

Lundi soir, après le vote, le parlement a fermé ses portes à la demande du premier ministre. Il ne les rouvrira que le 14 octobre. Boris Johnson a donc plus d’un mois pour négocier un accord avec l’UE sans devoir rendre de comptes aux députés. Il sait pourtant que les congrès annuels des partis politiques, qui débutent dès ce week-end, donneront un formidable écho à leurs critiques envers sa stratégie de Brexit.

Commentaire: la stratégie du tout ou rien de Boris Johnson

Theresa May rit. Sans se cacher. Dans sa circonscription de Maidenhead, près de Windsor, ou à Westminster, sur les bancs de la Chambre des Communes, celle qui n’est plus qu’une simple députée semble s’amuser des déboires de son successeur. Boris Johnson vient de subir une série de camouflets de la part des députés britanniques: la perte de sa majorité, la rébellion de 21 élus conservateurs et le rejet de sa motion appelant à des élections anticipées. Il a vécu en une semaine le même cauchemar que celui enduré durant trois ans par l’ancienne première ministre. Un supplice chinois, à une vitesse accélérée. Un parlement qui dit non, des ministres qui démissionnent, une opposition intraitable, ragaillardie par les divisions de la majorité.

Boris Johnson avait promis un Brexit «do or die» (à tout prix), le 31 octobre. Même sans accord avec l’Union européenne.

Sa détermination devait vaincre tous les obstacles et ses menaces d’exclusion dissuader les récalcitrants dans son camp. Une méthode qui s’est retournée contre lui. La mise à l’écart des députés frondeurs, dont des vétérans et figures des Tories, a choqué. On lui reproche d’avoir consacré plus d’énergie à purger son parti qu’à négocier un accord de sortie avec Bruxelles.

Boris Johnson laisse un champ de ruines chez les conservateurs. Mais il reste la meilleure carte du parti en cas de législatives anticipées. Il est déjà en campagne lorsqu’il s’adresse à sa base électorale pour la prendre à témoin de l’obstruction du parlement: «Plutôt crever que de demander un nouveau report du Brexit.».

Une autre version du sacrifice, plus expéditive mais peut-être plus efficace dans les urnes que le long chemin de croix accompli par Theresa May au service du peuple britannique.