Les gardiens de prison appellent au blocage

Les trois syndicats de gardiens de prison français ont rejeté samedi le projet d'accord du gouvernement visant à améliorer les conditions de travail et la sécurité des surveillants. Ils ont appelé à de nouveaux débrayages dès lundi matin.

L'Ufap-Unsa Justice, la CGT Pénitentiaire jugent les mesures proposées insuffisantes. De son côté, le SNP-FO, qui n'avait pas pris part aux discussions, avait qualifié cet accord de «fumisterie», précisant qu'il n'empêcherait pas «les agressions violentes subies par les personnels à court et moyen terme». Les trois ont donc appelé à «un blocage total» des établissements à partir de lundi.

Pour le ministère de la Justice, le projet répondait «à la demande de sécurité des surveillants». Le document de cinq pages prévoyait la création de 1100 postes de surveillants en quatre ans, dont 100 cette année.

Le texte prévoit aussi des mesures pour améliorer la sécurité des gardiens et un régime de détention défini pour les «détenus terroristes et radicalisés», permettant une «étanchéité totale de la gestion des détenus les plus dangereux».

Perturbations

A l'heure actuelle, on compte 28'000 surveillants pour près de 70'000 détenus dans 188 établissements en France. La chancellerie estime à environ 500 les détenus incarcérés pour des faits de terrorisme et à 1500 les détenus considérés comme potentiellement radicalisés.

Une grande partie des établissements pénitentiaires français ont été perturbés cette semaine par des blocages et des retards de prise de service des gardiens. Le mouvement a été déclenché par l'agression à l'arme blanche de trois surveillants et d'un gradé de la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le 11 janvier.

L'agresseur, un détenu allemand converti à l'islam, a été condamné à 18 ans de prison pour complicité dans l'attentat de 2002 contre une synagogue de Djerba, en Tunisie.

Depuis lors, plusieurs autres agressions de surveillants ont été commises par des détenus radicalisés. (ats/nxp)