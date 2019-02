Les «gilets jaunes» font défiler leurs «gueules cassées»

L’acte XII de la démonstration des «gilets jaunes» a été placé sous le signe des violences policières. Est particulièrement visée la façon dont les forces de l’ordre françaises utilisent leurs LBD (lanceurs de balles d’alerte, le plus souvent en caoutchouc) dont l’un des modèles est fabriqué à Thoune par Brügger & Thomet. Hier, les manifestants ont donc mis en avant leurs «gueules cassées»: visages entourés de bandages, bandeau sur l’œil, pansement aux mains. Parfois, ces «gilets jaunes» s’étaient grimés. Mais d’autres présentaient de réelles blessures. C’était le cas de l’un des porte-parole les plus connus du mouvement, Jérôme Rodrigues, grièvement blessé à l’œil droit, qui a participé au cortège parisien avec trente autres «gilets jaunes», eux aussi meurtris.

Un neurochirurgien de Besançon, le docteur Laurent Thines, fait actuellement circuler une pétition par internet pour réclamer un moratoire sur l’emploi de ces armes dites sublétales. Samedi soir, quelque 120'000 personnes l’avaient signée. Ce médecin dénonce les lésions graves (énucléation, traumatismes crâniens, fractures de la mâchoire) qu’ont provoquées ces balles en caoutchouc sur plusieurs manifestants.

Du côté des «gilets jaunes», on annonce que vingt personnes ont été blessées grièvement à un œil, la plupart étant éborgnées. Indice qui démontre un réel malaise en matière de violence policière, l’Inspection générale des services (la police des polices) a lancé un nombre inusité d’enquêtes internes: 116, dont dix portent sur de graves lésions oculaires. Du côté gouvernemental, on assure que ces enquêtes iront à leur terme et seront suivies de sanctions le cas échéant mais on souligne aussi le caractère particulièrement violent de certains «gilets jaunes».

Le plus long mouvement social depuis longtemps

Cette polémique a-t-elle donné un nouveau souffle à ce mouvement? Certes, hier, la mobilisation s’est révélée en baisse légère par rapport à la semaine passée: 58'600 contre 69'000, chiffres à prendre avec précaution car ils émanent de la police. Toutefois, le cortège parisien – 13'800 manifestants selon un organisme indépendant – était plus fourni que celui de l’Acte XI. Force est de constater que les «gilets jaunes» demeurent mobilisés, malgré les conditions météorologiques hivernales. Douze semaines, c’est tout de même le plus long mouvement de protestation que la France ait connu depuis des décennies. Dès lors, il est possible que le thème des violences policières ait contribué à limiter l’érosion due à l’écoulement du temps.

L’une des caractéristiques du phénomène des «gilets jaunes» est sa répartition sur l’ensemble du territoire français. Aucune région ne lui échappe. Les villes moyennes se montrent particulièrement actives. Hier, Valence a connu une affluence importante – 5400 personnes et dix-huit interpellations – car les protestataires ont voulu en faire la ville symbole de l’Acte XII, surtout après la visite surprise du président Macron à l’un des débats publics organisé par la mairie. D’autres cités de même dimension ont connu une mobilisation aussi forte qu’à Valence, voire supérieure, à Tours, à Bourges, à Châteauroux, entre autres. Et à Morlaix – 15'000 habitants – des heurts violents ont opposé des manifestants aux forces de l’ordre. Un policier a été blessé, quatre autres contusionnés et quatre «gilets jaunes» ont été interpellés.

C’est dans ces villes moyennes que la suppression de nombreux services publics se fait sentir et que le sentiment de rétrogradation sociale est le plus répandu.

Autre leçon à tirer de cet Acte XII, le succès des grands débats publics lancés par le président Macron n’a pas entamé la volonté des «gilets jaunes» de descendre dans la rue. Tout a une fin, même ce mouvement. Mais quand? C’est la question que se posent nombre de Français sur les marchés et dans les bistrots. (24 heures)