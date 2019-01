Les «gilets jaunes» inventent la nouvelle lutte des classes

La lutte des classes éteinte et le clivage gauche-droite dépassé? L’économie numérique et globalisée était censée balayer ces vieux concepts. Les voilà qui reprennent de vives couleurs. Ou plutôt une seule, jaune. C’est l’une des leçons à tirer de l’étude de Luc Rouban, directeur de recherches à Sciences Po. Elle vient de paraître avec le Baromètre de la confiance politique du Cevipof (Centre de recherches politiques de Sciences Po à Paris).

Le mouvement des «gilets jaunes» regroupe des opinions disparates. Comment avez-vous procédé?

Il est difficile de mener des enquêtes sur le mouvement des «gilets jaunes» du fait de son éparpillement sur le territoire et de la diversité de ses participants. On se heurte à une vraie difficulté méthodologique. Pour contourner cet obstacle, j’ai choisi d’étudier en détail à travers le Baromètre de la confiance politique du Cevipof, qui a été réalisé en décembre 2018, le profil et les valeurs de celles et de ceux qui soutenaient le mouvement. Car ce dernier prend tout son sens politique dans les soutiens qu’il mobilise. De plus, tout le monde ne peut participer, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, aux diverses manifestations. L’enquête montre d’ailleurs que ce mouvement est considéré par 72% des enquêtés comme un mouvement qui porte les revendications de nombreux Français. Il s’agit bien d’un conflit par procuration.

Les soutiens les plus actifs aux «gilets jaunes» critiquent le capitalisme, sans que cela profite à Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen, qui n’est pas anticapitaliste, est la seule responsable d’un grand parti à capter leur soutien. Pourquoi ce paradoxe?

La critique du capitalisme est très forte en moyenne chez tous les enquêtés, même si elle est plus forte chez ceux qui soutiennent le plus les «gilets jaunes». Il apparaît clairement, malgré cela, qu’aucun mouvement politique, même fortement anticapitaliste comme La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ne peut capter ce mouvement. Le Rassemblement national de Marine Le Pen est moins anticapitaliste que La France insoumise, mais il l’est quand même; ses électeurs sont hostiles au libéralisme économique à 65%, contre 85% de ceux de Jean-Luc Mélenchon. De même, le Rassemblement national se prononce contre les élites gouvernementales, jugées complices d’une mondialisation financière désastreuse pour les petits salariés et les petits indépendants, contre l’Europe de Bruxelles et pour un système politique ménageant bien plus de place au référendum, toutes revendications pouvant aussi être défendues par Jean-Luc Mélenchon. Mais contrairement à lui et à sa France insoumise, le Rassemblement national se montre défavorable à l’immigration. Or, il ne faut pas négliger ce constat, à savoir que les soutiens les plus radicaux aux «gilets jaunes» se montrent eux aussi les plus opposés à l’immigration.

Y a-t-il une fusion entre les idées d’extrême gauche (anticapitaliste) et d’extrême droite (xénophobe) qui pourrait donner naissance à une nouvelle force politique?

Ce mouvement organise une convergence entre les anticapitalistes, les souverainistes de gauche et de droite et des électeurs du Rassemblement national. Le point commun à tous les soutiens les plus fermes du mouvement est qu’ils s’ancrent dans les catégories populaires ou les petites classes moyennes, alors que ceux qui sont le plus opposés au mouvement appartiennent très largement aux catégories supérieures, cadres ou professions libérales. C’est pourquoi j’ai parlé d’un retour de la lutte des classes. S’il y a convergence, c’est donc dans la dénonciation du système social français et de ses inégalités. Mais, sinon, le clivage gauche-droite reste toujours bien vivant. Il y a un populisme de droite et un populisme de gauche. L’une des grandes différences entre les deux porte sur la question de l’immigration mais aussi sur la question du rapport à la science. Celle-ci est beaucoup plus critiquée par le populisme de droite que par celui de gauche. Donc, il sera difficile pour ce mouvement de créer une force politique homogène.

Vous mettez en évidence l’attrait des «gilets jaunes» pour la démocratie référendaire. Pensez-vous que le gouvernement pourra continuer à faire l’impasse sur le Référendum d’initiative citoyenne (RIC)?

Cette demande de démocratie référendaire est devenue générale en France et dépasse le soutien aux «gilets jaunes». Il semble bien, cependant, que le président Macron ait écarté l’hypothèse d’un RIC dans la Constitution française lorsqu’il a parlé du lancement du Grand débat national avec les élus locaux, en soulignant que cela pourrait nourrir la démagogie. Il est indéniable que l’absence d’avancée sur le terrain référendaire pourrait raviver les tensions à l’issue du Grand débat. La solution serait alors d’élargir les possibilités de référendum telles qu’elles existent aujourd’hui, sans passer par un RIC.

(24 heures)