Les harceleurs de la «Ligue du LOL» soulèvent un tollé

«La Ligue du LOL», «Radio Bière Foot», «chan», «boucle Slack»… Ces noms barbares illustrent désormais des pratiques de harcèlement généralement sexiste, voire raciste, qui ont sévi à l’intérieur de plusieurs rédactions. Le phénomène est loin d’être limité à «Libération» – qui l’a révélé vendredi – et aux «Inrockuptibles». Il touche aussi, sous divers aspects, le site «Huffington Post», les magazines «Vice», «Usbek et Rica» et «Tag Parfait», le site «Slate», le podcast «Studio 404».

Ces affaires ont pour cadre des boucles privées («chan», «boucle Slack») sur les réseaux sociaux – Facebook, Twitter ou autres – qui regroupent par affinité des journalistes de plusieurs rédactions («La Ligue du LOL») ou appartenant à un titre («Radio Bière Foot» au «Huffington Post»). Normalement, ces boucles privées servent d’instrument de travail.

«Clubs de mecs»

Mais certaines d’entre elles ont dérivé vers l’échange de propos graveleux, sexistes voire racistes, sombrant au niveau des beuveries d’après-match. Il s’est ensuivi la création d’une sorte de «clubs de mecs» qui n’hésitaient pas à harceler des collègues féminines par une accumulation de messages de dénigrement confinant parfois à l’injure. Certains membres de ces boucles ayant des responsabilités au sein de leurs rédactions, l’impact de ces propos sur leurs victimes en a été rendu d’autant plus douloureux.

Tous les médias concernés ont pris des mesures. «Libération» a ainsi mis à pied deux journalistes dont un chef de service (leur contrat de travail est suspendu sans salaire jusqu’à l’aboutissement d’une enquête interne). Au «Huffington Post», trois journalistes ont été licenciés dont deux chefs de service. «Il y a eu aussi des avertissements pour les autres membres du chan, même ceux qui étaient restés passifs», ajoute Paul Ackermann, directeur de la rédaction du «Huffington Post».

Surprise et consternation

Quelles leçons les patrons de «Libé» et du «Huff» tirent-ils de ces épisodes? Laurent Joffrin est tombé de haut en apprenant l’affaire, comme il nous l’explique:

«Ma première réaction fut la surprise et la consternation. Comment des schémas de type sexiste ou raciste ont-ils pu sortir de l’esprit de personnes censées être progressistes? Ce n’est vraiment pas facile de répondre à une telle question. Ont-ils exprimé une face cachée de leur personnalité, façon «Docteur Jekyll et M. Hyde»? Est-ce leur inconscient qui a parlé, profitant du mode de communication débridée développé par Twitter ou d’autres? En tout cas, les réseaux sociaux sont devenus un véritable champ de foire aux horreurs et représentent une inquiétante régression des mœurs sociales. C’est le contraire de la civilisation.»

Même remise en question de la part de Paul Ackermann, pour «Le Huffington Post»:

«Les enseignements que nous devons en tirer sont multiples, sur la perception des signaux faibles que nous aurions pu rater, sur le sexisme caché qui continue à exister dans notre société même chez les gens qui nous semblent les plus progressistes, sur les effets pervers de certains outils de conversation numérique, mais je ne peux pas m’étendre car des procédures sont toujours en cours. Les articles de «Libération» et Mediapart sont assez complets et fidèles à la réalité.»

«Un avant et un après»

Au sein de la rédaction du «Huff», l’atmosphère est lourde, nous confie Paul Ackermann:

«L’ambiance est très difficile à la rédaction car les blessures sont très profondes. Ces traumatismes illustrent bien la gravité de tels agissements. Nous travaillons quotidiennement pour essayer d’aller de l’avant ensemble. Mais il y aura un avant et un après.»

Selon Laurent Joffrin, «la très grande majorité des journalistes approuve les mesures prises, même s’il y a des solidarités qui s’expriment de la part d’amis des collègues concernés. Le temps maintenant est à notre examen de conscience.»

(24 heures)