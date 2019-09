Les macronistes changent d’intitulé, pas de procédé

François Lang est un Genevois de 15 ans passionné de politique et qui fait partie du petit groupe d’une dizaine de «Suisses» qui assistaient ce week-end à Bordeaux au Campus des territoires de La République en marche. Il accompagne son père banquier, membre des instances du mouvement, et, comme lui, François suit les discussions avec avidité, déambule dans l’immense Palais des expositions et papillonne au gré des 40 ateliers de discussion. Il savoure de croiser des ministres – ils sont tous là les Castaner, Blanquer, Buzyn, Le Maire ou Ndiaye, accessibles, souvent en bras de chemise – mais aussi des gloires du moment comme le candidat à la mairie de Paris Benjamin Griveaux, qu’une nuée de caméras et de photographes suit en permanence…

Comme tout le monde ici, le jeune François Lang est un admirateur fervent d’Emmanuel Macron. Mais, contrairement à son père, il lui arrive parfois d’être en désaccord… Un exemple? Il lève les yeux en l’air, réfléchit quelques instants et lâche enfin: «Je trouve un peu ridicule cet enjeu du vocabulaire, cette obsession de dire mouvement ou campus, plutôt que parti ou université d’été…»

La remarque peut paraître accessoire, elle touche en réalité au cœur des questions qui agitaient les discussions bordelaises. Car le mouvement s’est toujours prétendu d’une nature différente d’un parti politique et il récuse les fonctionnements «d’appareil» qui appartiennent, selon le vocabulaire macronien, au «vieux monde» politicien qu’il s’agit de rénover.

Mais le problème, c’est que dans six mois, en mars, il y a les élections municipales. Et dans les35 000 communes de France, LREM doit choisir si elle présente un candidat de son cru ou si elle soutient le maire sortant d’un parti allié, comme le Modem, voire le maire d’un parti adverse qui serait jugé «progressiste» et qui aurait l’avantage de pouvoir apporter un appui bienvenu lors des élections sénatoriales… Bref, ces choix sont compliqués et l’enthousiasme des militants régionaux est parfois douché par les calculs subtils des dirigeants parisiens, qui se mettent tout à coup à ressembler étrangement aux apparatchiks de n’importe quel parti traditionnel…

Samedi et dimanche, lors de cette université d’été qui n’en était pas une – car LREM avait décrété ce genre de manifestation désuète et inutile –, il importait donc de ranimer la flamme des militants et de marquer «l’acte 2» du mouvement. «Nous sommes un arbre solide qui a grandi très vite, avec une cime magnifique: le président de la République. Mais maintenant nous devons étendre nos racines», illustre Stanislas Guerini, délégué général de LREM. Ces racines, c’est l’implantation régionale. Quand il promet d’affecter «un quart des postes de permanents en dehors de Paris», il déclenche des applaudissements enthousiastes, comme si c’était un exploit…

Mais le point d’orgue du campus, le moment le plus attendu, c’était bien sûr le discours de clôture des deux invités principaux, le premier ministre Édouard Philippe et François Bayrou, président du Modem. À vrai dire, il y avait une légère angoisse: allaient-ils donner un petit coup de griffe? Aucun des deux n’est membre de La République en marche et des décisions récentes de la commission d’investitures pouvaient les avoir irrités.

La star, c’est Griveaux

Au soulagement des 3500 personnes présentes, il n’en est rien. François Bayrou, la mine grave, parle des menaces qui pèsent sur la démocratie comme jamais elles n’ont pesé depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus badin, Édouard Philippe, entre deux plaisanteries lâchées avec son habituel sérieux marmoréen, évoque longuement Paris. D’abord pour répéter qu’il n’y sera jamais candidat à la mairie, ensuite pour décerner son onction au candidat Benjamin Griveaux, qualifié d’«intelligent, déterminé, tenace».

Au-delà du succès incontestable du campus, marqué par une belle fréquentation et une incontestable énergie, c’est ce qu’on retiendra du week-end: la véritable opération «sauver le soldat Griveaux», que les instances du parti ont mise en scène. Quelques jours après la candidature sauvage du député et célèbre mathématicien Cédric Villani, qui affaiblit les chances de La République en marche de conquérir la Ville de Paris, il s’agissait de remplumer le candidat officiel. Samedi en fin d’après-midi, Benjamin Griveaux a été accueilli comme une star, déclenchant des standing ovations partout où il apparaissait, et dimanche le premier ministre a multiplié les embrassades, tapes sur l’épaule et compliments.

Le message est clair et Stanislas Guerini le confirme froidement: «Il n’y a qu’un candidat LREM pour Paris, et c’est Benjamin Griveaux!» Il rappelle ainsi à l’ordre ceux que l’épopée Villani pourrait séduire et qui avaient la naïveté de penser que dans un «mouvement», il y a plus de liberté que dans un «parti»…