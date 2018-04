Les marathoniens helvétiques face à la grève

Marion Achermann suit une préparation minutieuse depuis plusieurs mois. Après le Grand Prix de Berne, le semi-marathon de Lucerne et Morat-Fribourg, elle a trouvé un nouvel objectif: participer à son premier marathon. Elle sera sur la ligne de départ à Paris dimanche 8 avril… si tout va bien. «Les trois amies qui courront avec moi sont stressées à cause de l’épreuve. Moi, ce qui m’inquiète, c’est la grève», explique l’habitante de Tavannes, dans le Jura bernois. Aucune perturbation n’est annoncée samedi lors de son déplacement entre Belfort et Paris, mais Marion se méfie d’éventuels retards. «Je ne soufflerai vraiment qu’une fois arrivée à destination.» Elle redoute avant tout le retour lundi, jour de grève annoncé: «Nous ne saurons si notre train part que dimanche en fin d’après-midi.»

Par précaution, cette enseignante a cherché un billet d’avion. Mais à 300 francs l’aller simple de Paris à Genève, plus le train et enfin la voiture laissée à Belfort, l’alternative lui a paru trop coûteuse. Son dernier espoir si aucun TGV ne circule lundi réside dans un départ très matinal mardi. «À 60 euros le billet, je peux me permettre d’annuler cette seconde réservation au dernier moment et cela ne me coûtera que 15 euros», détaille-t-elle.

Quel que soit le train qui la ramènera chez elle, la jeune femme tient surtout à une place assise: «Après une telle épreuve, c’est important de pouvoir ménager ses jambes et de ne pas être debout durant plus de deux heures dans l’entre-wagon.» Tout l’enjeu pour cette sportive tient à combiner les tracas logistiques avec les exigences de l’effort qui l’attend sur le bitume parisien.

Le sentiment est partagé par Agnès Wuthrich. La présentatrice du «12:45» de la RTS se prépare pour ce qui sera son sixième marathon. «Durant la semaine qui précède la course, je sens toujours la tension monter. Cette fois, c’est encore plus fort car il faut anticiper les problèmes de transport», explique-t-elle. Son souci est identique à celui de Marion Achermann: un retour prévu lundi et aucun moyen de savoir si son train circulera. «Faute de mieux, nous louerons une voiture et rentrerons mardi. Le vrai problème, c’est que le marathon n’a de sens que si c’est un plaisir. Dans la situation actuelle, je connais plusieurs personnes qui ont simplement choisi de renoncer à venir», raconte la journaliste.

«Ils vont déguster!»

Avec 55 000 inscrits, dont seule la moitié réside en Île-de-France, le marathon de Paris prend des airs de casse-tête pour de nombreux coureurs. C’est le cas des Suisses – ils totalisent 1% des participants – mais aussi de nombreux Français de province, d’autant plus que le dimanche 8 avril est lui aussi placé sous le signe d’une grève des transports publics. «La plupart des marathoniens ne sont pas parisiens et ils vont déguster!» déplore un Avignonnais sur la page Facebook de l’événement.

Quel impact ces perturbations auront-elles sur la participation? «Les grèves n’affectent pas les inscriptions, qui sont closes depuis plusieurs semaines», assure Sarah Lenoir, du service de presse de la manifestation. Les organisateurs suggèrent toutefois de privilégier le covoiturage. La CGT-Cheminots prévient de son côté que la balle est dans le camp du gouvernement. «La grève ne se poursuivra que si les négociations ne s’ouvrent pas», a déclaré mercredi à France Info Thierry Nier, son secrétaire général adjoint. Quant à Marion Achermann, elle s’est fixé une ligne de conduite: «Je ne regarderai plus le journal télévisé jusqu’à dimanche. Ces reportages sur les usagers bloqués sur les quais perturbent ma concentration.» (24 heures)