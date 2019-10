Les migrants «livrés pieds et poings liés à leur passeurs»

C’est une enquête d’envergure qui a été déclenchée depuis la découverte de 39 corps dans un camion frigorifique dans la zone industrielle de Grays, à un jet de pierre de Londres. Une enquête qui retrace heure par heure la dernière traversée de la Manche de ces 39 Chinois, dont on ne sait rien pour l’heure, si ce n’est leur nationalité.

D’où venait le camion?

Selon les polices anglaises et belges, le conteneur venait de Zeebruges, en Belgique, où il a été localisé au port mardi à 14h49 pour repartir aussitôt. Il est arrivé mercredi vers 1h30 sur un ferry à Purfleet, près de Grays. Un chauffeur de taxi local interrogé par la BBC a raconté avoir vu des camions s’arrêter dans cette zone et débarquer des migrants. «Ils arrivent, ils ne parlent pas anglais, ils vous tendent un téléphone, vous avez quelqu’un à l’autre bout du fil qui vous demande de les amener à une adresse, généralement vers Londres.» Il est peu probable que les migrants aient été chargés à Zeebruges, car les conteneurs sont scellés et surveillés par caméras. Ils auraient donc été enfermés plus tôt. Le camion qui a remorqué le conteneur à son arrivée en Angleterre était parti d’Irlande du Nord.

Cliquer sur la carte pour l'agrandir.

Pourquoi cette route?

«Les voies d’entrées sont liées au transport de marchandises, explique Étienne Piguet, expert en immigration à l’Institut de géographie de l’Université de Neuchâtel. À Calais, les contrôles ont augmenté, alors les filières des passeurs se déplacent. À moins d’être prêt à freiner cette hausse du trafic, elle se poursuivra de manière incontrôlable.» D’après l’Agence nationale contre le crime, le nombre de migrants introduits clandestinement au Royaume-Uni à bord de conteneurs et de camions a augmenté ces dernières années. De nouvelles routes ont émergé dans le sud du pays, dans la région de Portsmouth et dans le Nord-Est, jusqu’au Yorkshire.

Pourquoi la Bulgarie?

Le camion était immatriculé en Bulgarie, a confirmé le premier ministre bulgare, Boyko Borissov, au nom d’une compagnie basée en Irlande du Nord. Mais il «n’est plus entré sur le territoire de notre pays depuis 2017. Il n’y a pas de lien avec nous, seulement les plaques d’immatriculation», a-t-il souligné. Pour Étienne Piguet, «les pays de l’Est sont devenus des hubs de trafic de marchandises, beaucoup de camions y sont immatriculés. Pour des conditions d’assurance plus favorables, mais aussi à cause des bas salaires des chauffeurs, raison pour laquelle certains d’entre eux sont prêts à faire des choses illégales.»

Qui conduisait le camion?

Le chauffeur du camion, âgé de 25 ans, serait un habitant de la ville nord-irlandaise de Portadown. Il a été interpellé sur place et placé en garde à vue dans une enquête pour meurtre. Trois perquisitions sont en cours. «The Guardian» rapporte que son profil Facebook le montre au volant de camions de transport, notamment celui retrouvé par la police mercredi.

Pourquoi le Royaume-Uni?

Difficile à ce stade de savoir ce qui attendait les 31 hommes et les huit femmes en Grande-Bretagne. Prostitution ou jobs misérables; il s’agit très certainement de migrants économiques, selon l’expert. «On assiste à une dérégulation depuis des décennies du marché du travail, l’abandon de certaines tâches pour des salaires de misère.» Les migrants seraient morts de froid par –25 degrés. «Des personnes souvent livrées pieds et poings liés aux passeurs.»