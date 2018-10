«Les opposants au Brexit en seront les vainqueurs»

Établi à Londres depuis 1985, Marc Roche, ancien correspondant des quotidiens belge «Le Soir» et français «Le Monde», publie «Le Brexit va réussir».

Vous dites que les oiseaux de mauvais augure ont eu tort: l’économie britannique n’a pas souffert du Brexit. Mais c’est parce que le Brexit n’a pas encore eu lieu et que ses effets supposément négatifs ne se sont pas encore produits.

C’est vrai. Mais dans une situation d’incertitude comme celle qui prévaut depuis le référendum, l’économie aurait dû souffrir beaucoup plus. Or si la croissance a diminué, elle reste positive. Et il n’y a pas eu de gros regain d’inflation suite à la chute de la livre sterling et au renchérissement des importations, car le gouvernement a exercé un contrôle des augmentations de salaire. L’économie se porte donc mieux que ne l’avait prédit le camp du «Remain».

Votre pronostic repose sur la thèse que le Royaume-Uni deviendra plus dérégulé, fiscalement, socialement, environnementalement. Est-ce la seule voie de salut?

En dehors de l’UE, mais toujours dans l’Europe, le Royaume-Uni n’a qu’une voie: la voie libérale. Mais ce sera un libéralisme tempéré. Il sera plus offshore, grâce aux passeports dorés, à la course au moins-disant fiscal, aux inégalités et à la réduction de l’État providence. Mais le Royaume-Uni ne deviendra jamais les États-Unis. Et il restera un filet de sécurité, comprenant un salaire minimum, des aides au logement, une aide aux plus pauvres… Les Britanniques sont fondamentalement darwiniens: ils croient à la loi du plus fort et pensent que l’État n’est pas là pour guider la politique économique, sociale ou écologique. Il y a en revanche un domaine où gauche et droite sont d’accord: il faudra renationaliser certains services publics, comme les transports et l’énergie.

Est-il possible de faire un État offshore avec un minimum d’État providence?

Les Britanniques sont habitués au moins d’État. Un exemple: chez moi, à Notting Hill, les poubelles sont ramassées deux fois par semaine, mais elles le sont moins souvent dans les quartiers moins favorisés. Les Britanniques acceptent cela.

Vous détaillez les atouts qui soutiennent la thèse du recouvrement de la souveraineté et de la liberté de commercer avec le monde. Mais la stratégie de la première ministre Theresa May consiste à vendre à son public la souveraineté, tout en négociant avec l’UE le maintien de la plus grande intimité possible avec le marché unique. N’est-ce pas contradictoire?

Les Britanniques sont très attachés au marché unique, car c’est leur enfant. Et aussi parce que 40% de leurs exportations vont vers l’UE. Ils n’ont donc pas le choix. Ils veulent arriver à un accord qui préserve leur maintien de facto dans le marché unique. Mais parallèlement, ils vont négocier des accords commerciaux avec le reste du monde. Ce qui est important, c’est la notion de souveraineté. Je m’étais trompé lorsque je pensais que le Royaume-Uni se sentait bien dans l’UE, avec un pied dedans et un pied dehors. Mais une majorité des Britanniques a estimé que Bruxelles imposait des règles à Westminster qui sont antinomiques avec la tradition parlementaire britannique.

Vous affirmez que, porté par le populisme, le Brexit a tué celui-ci. Que voulez-vous dire?

Le Brexit a été un vote en grande partie xénophobe, contre la libre circulation des Européens de l’Est. Mais l’UKIP (ndlr: UK Independence Party, ou Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni), qui en a été le fer de lance, a été rayé de la carte électorale une fois son objectif atteint. Les deux grands partis sont divisés sur le Brexit mais totalisent 83% des voix aujourd’hui, et la question de l’immigration a totalement disparu des préoccupations des Britanniques.

Ce qui tend à démontrer que ce problème était une illusion?

Cela n’a pas été une illusion. Suite à la décision de Tony Blair d’ouvrir le marché du travail aux travailleurs des nouveaux adhérents de 2004, un million d’entre eux est arrivé. Et lorsque la crise a frappé, et que l’austérité a été imposée, les services publics ont été submergés dans les quartiers populaires. Il y a une seconde raison: malgré la connotation raciste des Brexiters, une partie de minorités ethniques ayant souffert des nouveaux travailleurs a voté en faveur du Brexit.

On a plutôt l’impression que le populisme s’est installé chez les conservateurs, et donc au pouvoir.

Les Tories ont toujours eu, depuis l’entrée dans le marché commun, une mouvance populiste en leur sein. Avec le recentrage opéré par David Cameron, cette aile est partie à l’UKIP. Ce parti ayant perdu sa raison d’être avec la victoire du Brexit, la mouvance est revenue tant chez les conservateurs que chez les travaillistes.

L’autre axe majeur de votre thèse est que le Royaume-Uni va devenir la «grande lessiveuse» financière au service de la Chine. En somme, les Britanniques se seront affranchis de la tutelle de l’UE pour se mettre au service de la Chine…

Le Royaume-Uni va pouvoir, en dehors de l’UE, réaliser son dessein de «pays émergent». On me dit que l’UE n’a jamais empêché les Britanniques de courtiser les Chinois, mais jusque-là ils opéraient dans le cadre d’une réglementation OCDE/UE/G20 sur les paradis fiscaux. En dehors de l’UE, ils pourront faire ce qu’ils veulent, offrir plus de passeports dorés aux Chinois, s’adonner à l’internationalisation du yuan sans tenir compte de la concurrence des places financières continentales. Et puis avec l’accord anglo-chinois de 2013 que les Britanniques ne pouvaient pas appliquer en raison de la surveillance européenne – autoriser les banques chinoises à opérer chez eux en court-circuitant la surveillance prudentielle de la Banque d’Angleterre – ils pourront désormais s’en donner à cœur joie. Sans oublier que le pays dispose de ses paradis fiscaux, en particulier Hongkong, qui est le sas de tout l’argent noir chinois, recyclé dans les paradis fiscaux des Antilles britanniques et ensuite blanchi à Londres. En quelque sorte, le Royaume-Uni passera de Charybde en Scylla. Mais ce ne sera pas une tutelle, disons une relation privilégiée. Ce sera une opération gagnant-gagnant, vu les relations privilégiées du Royaume-Uni avec l’Asie, avec son ancienne colonie l’Inde, avec les oligarques russes… C’est un nouveau destin que se donne le Royaume-Uni.

Votre démonstration ne tient pas compte de possibles retournements électoraux. Quelle est la condition pour que les plus défavorisés, qui seront encore plus nombreux, trouvent leur compte dans ce nouveau système?

Les grands vainqueurs du Brexit seront indéniablement les «Remainers» (ndlr: les partisans du maintien dans l’UE), qui habitent à Londres et dans le sud de l’Angleterre. Ils s’imposeront car le Royaume-Uni avancera plus rapidement que l’UE dans l’économie de la connaissance et exploitera son soft power, en particulier l’attrait qu’exerce la qualité de ses universités. Les «Leavers» (partisans du départ), moins bien éduqués, moins riches, moins cosmopolites, en seront les perdants. Pourquoi n’aura-t-on pas une révolte des laissés-pour-compte? D’abord, parce qu’ils ne votent pas. Ensuite, parce que le Parti travailliste, qui devrait profiter de ce scénario, est lui-même profondément divisé entre ses deux soutiens: la classe ouvrière traditionnelle, d’une part, et les classes intellectuelles et les étudiants, de l’autre, qui en seront les grands vainqueurs. Enfin, c’est la tradition britannique: il n’y a jamais eu de révolution car les inégalités ont toujours été acceptées.

Quand le ministre des Affaires étrangères compare l’UE à l’URSS

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, s’est attiré une avalanche de critiques, lundi, au lendemain de son discours au congrès du Parti conservateur, dans lequel il comparait l’Union européenne à l’Union soviétique. Hunt a accusé l’UE de chercher à «punir» le Royaume-Uni pour avoir décidé de la quitter, établissant un parallèle avec l’URSS qui tentait d’empêcher ses citoyens de partir. Peter Ricketts, secrétaire permanent du Foreign Office de 2006 à 2010, a qualifié ces propos de «bêtises indignes d’un ministre britannique des Affaires étrangères».

L’ambassadrice de Lettonie à Londres a répliqué que «l’UE avait apporté la prospérité, l’égalité, la croissance et le respect» à son pays tandis que les Soviétiques avaient «détruit les vies de trois générations». Le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Tomas Petricek, a réagi en soulignant que «l’UE n’est vraiment pas l’Union soviétique». «Nous prenons des décisions conjointes à Bruxelles alors que Moscou décidait pour nous, sans nous.»

Dans une interview au «Telegraph», Jeremy Hunt en a remis une couche, lundi, en s’en prenant à Emmanuel Macron, qui avait fustigé «ceux qui avaient promis monts et merveilles» en 2016 lors de la campagne référendaire sur le Brexit, les traitant de «menteurs». «Si le président Macron pense que nous reviendrons en rampant, cherchant désespérément à retourner dans le club dans quelques années… c’est mal nous connaître», a déclaré Jeremy Hunt. (24 heures)