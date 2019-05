«Les syndicats ont peu à peu laissé la rue leur échapper»

À Paris, les débordements sont déjà nombreux ce mercredi avec notamment la présence de black blocks et de «gilets jaunes». La Fête du travail semble avoir perdu de sa vocation syndicale et populaire. Comment vous l'interprétez?

Il est clair qu'on assiste à une forme de changement de sens du 1er Mai. Il devient beaucoup plus hétérogène, à la limite de l'auberge espagnole avec toutes sortes de contestations sociales qui s'y mélangent. Mais la vocation syndicale est encore présente, en particulier chez la CGT qui, depuis qu'elle n'est plus numéro un dans les entreprises, a à cœur de garder le leadership dans la rue, et il y a du coup une concurrence du militantisme.

En parallèle, les mouvements de casseurs se sont multipliés en marge notamment des sommets du G7 ou du G20. Il peut s'agir de black blocs mais aussi de franges anticapitalistes d'extrême gauche qui, de façon épidermique, utilisent les défilés - et pas seulement celui du 1er Mai - pour casser et affronter les forces de l'ordre. Cela a peu à peu phagocyté le mouvement ouvrier pour se teinter de rouge et de noir.

Et désormais de jaune avec de nombreux "gilets" qui reprennent aussi la manifestation à leur compte…

Même si je pense que les syndicats partagent certaines colères des «gilets jaunes», il faut bien y voir une preuve de plus qu'ils n'ont plus le monopole sur le défilé du 1er Mai. D'autant que les revendications des «gilets jaunes» sont loin de ne se référer qu'aux grandes entreprises où les syndicats sont les plus forts.

On trouve des manifestants d'horizons très différents. D'une façon générale, je pense que les syndicats ont abandonné certains terrains que d'autres, qu'ils soient jaunes, noirs ou rouges, ont réinvesti.

À quand fixez-vous ce changement de paradigme?

En France, jusque dans les années 1990 à 2000, les syndicats, et en particulier la CGT, étaient très bien organisés. Ils assuraient eux-mêmes la sécurité des défilés, tout cela était très encadré. Et puis on a assisté à un mouvement progressif d'institutionnalisation des représentants des travailleurs.

Le syndicalisme est devenu un emploi à plein temps. La rue et le militantisme ont été un peu délaissés au profit de séances, de négociations et de réunions. La colère et le malheur ayant horreur du vide, d'autres mouvements s'y sont engouffrés.

Faut-il conclure que cela échappe désormais totalement aux syndicats?

Non, je pense que de très nombreuses personnes manifestent encore avec cet objectif et pour commémorer les luttes ouvrières. Mais on observe aussi que des mesures, mal comprises ou mal expliquées par le gouvernement, ont eu pour effet d'étendre le champ des colères à tout le salariat, et cela alors même que certains indicateurs de croissance sont positifs. Cela devient par conséquent beaucoup plus difficile à appréhender et à canaliser.