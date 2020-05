Les travailleurs roumains «chair à canon» à l’Ouest

Florin a hâte d’y retourner. Rentré au pays en octobre pour s’occuper de son beau-père, il est resté coincé en Roumanie à l’arrivée du coronavirus. Dès que possible il reprendra la route de l’abattoir de Rheda-Wiedenbrück où il part travailler depuis 2018 (six mois au travail et trois semaines au pays). Ses compatriotes qui sont, eux, restés bloqués dans l’ouest de l’Allemagne ne se plaignent pas. «Les conditions de travail et d’hygiène sont bonnes. Je n’ai pas entendu parler de cas de coronavirus dans cet abattoir», se rassure Florin.

Depuis son retour dans son village des Carpates, il enchaîne les petits boulots difficiles et mal payés. Même si en Allemagne aussi, c’est dur. «On travaille soixante heures par semaine, le rythme est fatigant, on est tout le temps debout. Je n’avais jamais travaillé dans un abattoir avant, mais comme tout le monde ici, je savais tuer le cochon, je me suis donc habitué», raconte Florin. À 6 euros net l’heure, ce volume horaire lui permet de gagner environ 1450 euros par mois. «Et ce salaire tombe tous les mois, il n’y a jamais de mauvaises surprises», ajoute l’homme de 38 ans.

Comme Florin, une grande partie de la main-d’œuvre des abattoirs allemands vient de Roumanie. Même chose à Birkenfeld: 500 des 700 employés sont Roumains. C’est dans cet abattoir que 300 personnes ont été contaminées par le Covid-19 fin avril, dont deux tiers viennent de Roumanie. Un pays qui compte une diaspora de 4 millions de personnes sur une population totale de 19 millions, et où le salaire minimum ne dépasse pas 445 euros.

Par charters dans les champs allemands

Habituée à des conditions de travail difficiles, cette main-d’œuvre roumaine a accouru en Allemagne début avril, lorsque le pays manquait cruellement de bras dans l’agriculture. Les deux pays ont alors organisé des vols charters pour permettre à 80 000 saisonniers roumains de venir récolter les asperges allemandes. L’Angleterre en a fait de même mi-avril, en autorisant l’entrée de dizaines de milliers de Roumains. L’Italie, elle, s’est rabattue sur l’important vivier de Roumains déjà présents sur son territoire (près d’un million) et au chômage technique à cause de la crise.

Mais à l’image des contaminations dans l’abattoir de Birkenfeld, tout n’est pas rose pour ceux qui bravent la peur du virus et acceptent de partir travailler à l’Ouest. Un documentaire roumain diffusé sur le Net il y a quelques jours et qui retrace le parcours de saisonniers agricoles vers l’Allemagne est à ce titre édifiant.

Les sauveurs de l’agriculture du pays le plus riche de l’UE y racontent les promesses non tenues, la promiscuité à six dans des chambres sans chauffage ou encore l’absence de distanciation sociale au travail. Ainsi que la paie au kilo au lieu de 13 euros l’heure comme prévu. Voulant quitter les lieux, certains se sont retrouvés à errer sur les routes après avoir récupéré, non sans mal, leurs papiers d’identité.

Des cas loin d’être isolés. «Ces gens-là, souvent issus du milieu rural, partent car ce sont les oubliés du système en Roumanie, estime Ramona Duminicioiu, de l’ONG Eco Ruralis. Sauf qu’une fois à l’étranger ils sont tout autant méprisés. Les conditions de travail sont très difficiles et la paie misérable selon les standards locaux.»

D’autres cas «inévitables»

Ramona Duminicioiu s’attend à ce qu’il y ait d’autres cas d’infections, et pas juste dans des abattoirs. «C’est inévitable, vu qu’il n’y a aucune protection spéciale pour ces gens-là qui sont en première ligne. Ils sont devenus la chair à canon des économies ouest-européennes. J’espère que cette crise contribuera à reconnaître leur rôle essentiel dans nos sociétés, ainsi qu’à réduire les inégalités de traitement entre travailleurs en fonction de leur pays d’origine.»

Bien que la crise sanitaire accentue la vulnérabilité des travailleurs de l’est de l’Europe, les candidats au départ sont toujours nombreux. Dans l’agriculture, mais aussi dans le secteur de la santé. L’Autriche attend 33 000 aides-soignants roumains à partir du 9 mai. Ils arriveront par trains spéciaux pour renforcer la main-d’œuvre roumaine déjà présente dans les maisons de retraite et les hôpitaux autrichiens, auprès de malades nécessitant un personnel nombreux et des soins continus, 24 h sur 24.