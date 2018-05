Les vignes endommagées par la grêle

Près de 7100 hectares de vignes dans le Bordelais et plus de 10'000 ha dans le bassin Charente-Cognac ont été endommagés samedi par les violents orages de grêle, ont indiqué lundi les interprofessions, précisant qu'environ 3500 hectares avaient été touchés à plus de 80% dans chacun de ces deux vignobles.

«Ce n'est pas comparable au gel de l'année dernière même si c'est un drame pour ceux qui ont subi ce désastre. On parle aujourd'hui de 4 à 5% du vignoble bordelais et pas de 40-50% ou 80% qui avaient été touchés l'an passé», a déclaré à la presse Hervé Grandeau, président de la Fédération des grands vins de Bordeaux (FGVB), à l'issue d'une réunion avec les responsables des appellations les plus affectées.

Certaines exploitations offraient le spectacle de vignes hachées, nues comme en plein hiver, des parcelles complètement ravagées ou partiellement détruites.

Près de la moitié du vignoble des appellations de Blaye et Bourg, dans le nord de la Gironde, a été durement frappée par la grêle, soit 5500 ha. Le sud du Médoc, qui avait déjà subi la grêle le 21 mai, est également concerné à hauteur de 1.200 hectares ainsi que l'Entre-deux-mers (400 ha), dans l'est de la Gironde.

#Orages

Des #vignobles dévastés

Récit @puffeney avec nos équipes en régions pic.twitter.com/z6zIspI77L — JT du WE de France 3 (@JTweFrance3) 27 mai 2018

Des mesures d'aide

Quelque 3400 hectares ont été détruits à plus de 80%, tandis que d'autres ont été partiellement touchés mais la situation est préoccupante pour les vignerons déjà affectés par le gel fin avril 2017, qui concernait 60'000 hectares sur les 114'000 hectares du vignoble bordelais au total. Au final, la récolte 2017 avait subi une baisse de 40% par rapport à l'année précédente.

Le dernier grand épisode de grêle date d'août 2013 avec 22'000 hectares de vignes frappés, en particulier dans l'Entre-deux-mers.

Dans le bassin Charente-Cognac, plus de 10'000 hectares ont subi des dégâts, dont 3500 ha ont été «très fortement touchés (plus de 80% de destruction)», selon une première estimation du Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC). Le vignoble charentais couvre 78'000 hectares, dont 72'000 destinés à l'eau-de-vie cognac.

Des mesures devaient être prochainement annoncées pour aider les viticulteurs en difficulté. (afp/nxp)