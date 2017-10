Londres taxe à son tour les véhicules polluants

Après Paris, notamment, Londres a décidé d'imposer une nouvelle taxe aux véhicules les plus anciens et les plus polluants, a annoncé le maire de la ville, Sadiq Khan. Le but est de tenter d'améliorer la qualité de l'air dans la capitale britannique.

D'un montant de 10 livres sterling (13 francs), la nouvelle taxe s'imposera aux véhicules diesel et à essence immatriculés avant 2006 et ne se répondant pas aux normes d'émissions polluantes de la directive européenne «Euro 4» adoptée en 2005. La taxe s'appliquera de 07h00 à 18h00 les jours de semaine et s'ajoutera à la taxe de 11,5 livres déjà imposée pendant ces heures de pointe dans le centre de Londres.

Près de 9500 morts par an

«En tant que maire, je suis déterminé à agir rapidement pour aider à assainir l'air mortel de Londres. Le niveau scandaleux de la crise de santé publique à laquelle Londres est confrontée nécessite une réponse», déclare Sadiq Khan dans un communiqué.

Selon une étude publiée en 2015 par le King's College de Londres, près de 9500 habitants de la capitale meurent chaque année de manière prématurée en raison de leur exposition à long terme à la pollution atmosphérique.

La cour suprême britannique a récemment jugé que la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pollution de l'air n'était pas conforme aux règles de l'Union européenne en la matière. (ats/nxp)