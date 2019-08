Lourde peine pour le Syrien qui a tué un homme

La justice allemande a condamné jeudi à 9 ans et demi de prison un Syrien de 24 ans accusé d'avoir poignardé à mort un homme l'an dernier à Chemnitz. Ce meurtre avait déclenché des violences anti-étrangers et des manifestations en série de l'extrême droite.

Le jeune homme a été reconnu coupable de meurtre et de blessure grave par le Tribunal de Dresde. L'accusé, qui a toujours clamé son innocence, était soupçonné d'avoir poignardé à mort un Allemand de 35 ans en compagnie d'un ressortissant irakien toujours en fuite et d'avoir grièvement blessé un autre homme lors d'un festival urbain.

Le parquet avait requis 10 ans d'emprisonnement contre le Syrien, même si les preuves à son encontre étaient ténues: aucune trace de son ADN n'a été retrouvée ni sur le couteau, ni sur la victime. Le principal témoin du meurtre, un employé libanais d'un snack de kebabs, a en outre multiplié les versions contradictoires.

«Chasses collectives»

L'accusé est arrivé en Allemagne en 2015, comme des centaines de milliers d'autres demandeurs d'asile lorsque la chancelière Angela Merkel a refusé de fermer les frontières de son pays.

Quelques heures après cet homicide, un millier de hooligans et de néo-nazis s'étaient rassemblés à Chemnitz, ville moyenne de l'ex-RDA, une manifestation émaillée de violences xénophobes.

Des vidéos amateur tournées ce jour-là montrant des étrangers insultés et pris en chasse dans la rue ont alors provoqué une onde de choc en Allemagne et fait le tour du monde. Angela Merkel a à l'époque dénoncé «la haine» et les «chasses collectives» contre des étrangers.

D'autres rassemblements à l'appel de l'extrême droite avaient suivi. Ils avaient été marqués par des violences et des saluts hitlériens, et aussi par des échauffourées avec des contre-manifestants d'extrême gauche.

«Colère qui bouillonne»

Pour le magazine «Der Spiegel», les violences de Chemnitz ont marqué «une césure pour le pays» qui en dit long «sur la grande colère qui bouillonne» notamment dans ces régions orientales qui se voient comme le parent pauvre de l'Allemagne depuis la chute du Mur de Berlin il y a trente ans.

Ces événements ont également provoqué à l'époque des turbulences dans la fragile coalition de la chancelière, tiraillée sur la question migratoire, et poussé le gouvernement à démettre de ses fonctions le patron du Renseignement intérieur, Hans-Georg Maassen, accusé de collusion avec l'extrême droite.

Élections en Saxe

Ce jugement intervient à quelques jours du premier anniversaire du début de ces graves échauffourées et à dix jours d'élections régionales en Saxe, la région de Chemnitz, et dans le Land voisin du Brandebourg, autour de Berlin.

Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui siège depuis deux ans au Bundestag, pourrait y réaliser les meilleures performances de sa jeune histoire le 1er septembre.

Les mouvements extrémistes restent particulièrement bien implantés en Saxe. C'est au même Tribunal de Dresde qu'avaient été condamnés les néo-nazis du groupe «Freital» pour avoir attaqué des foyers de réfugiés en 2015. (ats/nxp)