Macron appelle ses alliés pour faire face à Xi Jinping

Petite scène de genre, mardi, dans la cour de l’Élysée. Alors que tous les journalistes attendent de pouvoir accéder à la salle des Fêtes pour les déclarations d’Emmanuel Macron et de ses invités, un groupe de cameramen chinois se précipite soudain vers la porte qui y donne accès. Ils s’agglutinent pour avoir les meilleures places, jusqu’à ce que la cheffe du protocole français, furibonde, déboule et exige qu’ils retournent attendre près de la salle de presse. – Pourquoi doivent-ils reculer? demande la traductrice chinoise d’une petite voix mielleuse. – Parce que ce sont les règles! On ne se comporte pas ainsi dans la cour de l’Élysée. On traduit, on répète les ordres, mais tous font mine de ne pas comprendre et personne ne bouge. Finalement, on leur ouvrira la porte et tant pis pour les règles de l’Élysée…

Au dernier jour de la visite d’État du président Xi Jinping en France, Emmanuel Macron avait choisi de placer l’Europe au centre des discussions. En invitant la chancelière Angela Merkel et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, il entendait opposer au géant chinois le contrepoids européen. Il espérait aussi laver l’affront du protocole d’accord signé samedi à Rome en lien avec les nouvelles routes de la soie, entre la Chine et l’Italie, et qui ne respecte pas l’approche concertée prônée par l’UE. Annoncée au dernier moment, cette entrevue entre les quatre dirigeants avait donc une forte valeur symbolique.

La manière Macron

À l’issue de l’entretien, qui a duré un peu plus d’une heure, Emmanuel Macron ouvre les feux des déclarations officielles. Il le fait à sa manière, caressante, ne cessant de remercier le président chinois de sa présence et de son écoute. Il insiste sur le «multilatéralisme fort» dont l’Union européenne et la Chine veulent se faire les champions, et il cite deux domaines en particulier: d’abord, très brièvement, l’accord nucléaire iranien dénoncé par les États-Unis, ensuite, beaucoup plus longuement, l’agenda climatique et ses différents aspects.

Lire aussi: A la table, le vrai patron, c’est Xi

Puis Emmanuel Macron aborde le délicat sujet de la journée: les relations entre l’Europe et la Chine, qu’il place sous le signe du «partenariat, de l’amitié et de la rivalité». Évoquant «des tensions et des déséquilibres qui ont émergé», il appelle à un «nouveau cadre de coopération qui passe par une «modernisation de l’OMC» et un «agenda commun» sur les nouvelles routes de la soie.

Plus hiératique, moins caressant, le président Xi Jinping n’en dresse pas moins un tableau idyllique des intentions partagées entre son pays, la France et l’UE. Il parle lui aussi d’une «réforme nécessaire de l’OMC», il évoque lui aussi le climat, et s’il concède que «certes il y a des points de désaccord et compétition» entre la Chine et l’Europe, il considère qu’il s’agit d’une compétition «positive» qui n’empêche pas la coopération.

Les mots-clés de Xi

Ses mots-clés, c’est «respect mutuel», «confiance réciproque» et «bénéfices partagés». «La mondialisation économique est le moteur de la croissance mondiale», affirme-t-il en avertissant des dangers du protectionnisme. Il conclut: «La Chine va poursuivre dans la voie des réformes et de l’ouverture. Nous nous y sommes engagés il y a quarante ans, et en quarante ans nous avons fait ce que les pays occidentaux ont fait en trois siècles…»

Après la démonstration du charmeur et celle de l’esquiveur, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker avaient la charge de mettre les points sur les «i». Tous deux, et ce n’est pas un hasard, définissent les relations entre la Chine et l’Union européenne avec les mêmes termes: un «partenariat stratégique», doublé de «concurrence» et de «rivalité». À sa manière placide, la chancelière lâche plusieurs bémols. Sur les nouvelles routes de la soie: «Il faudra une forme de réciprocité, et on a encore un peu de mal à la trouver, cette réciprocité.» Sur la réforme des institutions comme l’ONU ou l’OMC: «Sommes-nous capables de faire évoluer le multilatéralisme ou va-t-il s’ossifier?» Sur les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis: «Nous suivons avec intérêt ces négociations, car si elles tournent mal, nous le ressentirons en Allemagne…»

Juncker le «bad cop»

Enfin Jean-Claude Juncker, malgré sa rondeur habituelle, joue le rôle du «bad cop». «À l’OMC, je voudrais qu’on instaure une réciprocité mieux articulée et que les entreprises européennes trouvent un degré d’ouverture totale.» Sur les nouvelles routes de la soie en Afrique: «Je voudrais que les investissements ne soient pas uniquement chinois, mais qu’ils profitent aussi aux Européens». Voilà, c’est clair, et en s’y mettant à trois, on a réussi à le dire. Quant à se faire entendre…

(24 heures)