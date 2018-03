Macron devra trouver les mots pour faire face à l’islam politique

«Ce mercredi, Emmanuel Macron devra répondre aux attentes les plus vives du pays.» Pour le politologue Stéphane Rozès – président de CAP (Conseils, Analyses, Perspectives) et enseignant à Sciences-Po et HEC (Hautes Études commerciales) – le président français affronte le moment le plus dramatique depuis son élection. Deux cérémonies offriront, ce mercredi, l’occasion de trouver les mots pour refonder la cohésion nationale. La première se déroulera à 10 h aux Invalides, pour rendre hommage à celui qui est devenu un héros de la République, le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour sauver celle d’une otage lors de l’attentat de Trèbes, vendredi. C’est à cette occasion que le président Macron prononcera son discours tant attendu.

Rescapée de la Shoah

La seconde se tiendra à 18 h 30 sous forme d’une marche blanche entre Nation et un immeuble du XIe arrondissement parisien, lieu où Mireille Knoll a été assassinée lundi. Deux suspects ont été arrêtés; l’un d’entre eux aurait crié «Allahou Akbar» au moment de tuer l’octogénaire; le Parquet a retenu le caractère antisémite de ce crime.

Âgée de 85 ans, Mme Knoll avait échappé de justesse à la rafle du Vel d’Hiv en 1942 (13 000 juifs y avaient été internés en vue de leur déportation) et avait épousé un survivant de la Shoah. Christophe Castaner, délégué du parti de Macron (La République en marche), a appelé mardi ses adhérents à participer à cette marche blanche: «L’antisémitisme s’est banalisé dans les comportements, les paroles, les actes et ce qui s’est passé montre que le combat est encore à mener.»

«Malgré leurs différences, ces deux événements sont liés», relève Stéphane Rozès. Dans les deux cas, la cohésion nationale est mise en cause. Ce matin aux Invalides, Emmanuel Macron devra donc mettre les points sur les «i», ajoute le politologue: «Jusqu’à maintenant, le président n’avait pas clairement énoncé sa conception de la nation, de la vie en République et en matière de laïcité, comme si cette explication devait susciter plus de tension que de clarté. Après de tels événements, il ne peut plus différer cette grande explication sur la façon dont nous en France allons vivre ensemble au sein de cette République qui, dans sa politique et sa mystique, s’est toujours voulue une et indivisible.»

Constat de Stéphane Rozès: «Force est de reconnaître que sous cet angle, les choses ne fonctionnent pas convenablement. Il y a une attente de clarification dans le pays pour savoir ce que pense vraiment le président de la laïcité, condition essentielle de la bonne entente entre les religions et entre les citoyens. Le respect de la laïcité, c’est la séparation entre le spirituel et le temporel, notion rejetée par l’islam politique. Le pays a vraiment besoin de savoir comment le président envisage la mise en œuvre de la laïcité, envisagée bien à tort par certains comme relevant de l’islamophobie.»

Causes endogènes

L’attentat de Trèbes démontre que les causes du terrorisme en France ne sont plus à chercher au Moyen-Orient; elles sont endogènes… «En effet, nous quittons la géopolitique avec l’effondrement de Daech en Syrie et en Irak pour revenir à la politique nationale. Nous ne pouvons plus éviter cette question: qu’est-ce qui relie une nation? Et avancer cette réponse: ce qui assemble, c’est le partage de valeurs communes et non pas le repli sur une religion ou une communauté.»

Aux Invalides, le président Macron évoquera sans doute les moyens techniques, policiers, judiciaires à mettre en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Sujets certes essentiels mais pas suffisants, selon Stéphane Rozès: «Il ne faudrait pas faire l’impasse sur la lutte idéologique à mener contre le séparatisme d’avec le reste de la France que l’islam politique veut imposer aux musulmans. Nombre d’entre eux réclament d’ailleurs une réponse ferme de l’État contre le salafisme et les Frères musulmans, ces deux aspects de l’islam politique.» (24 heures)