Macron inscrit le colonel Beltrame dans l’histoire de la Résistance

Une communion populaire. Devant les familles des victimes mais aussi en présence de milliers de Français ordinaires venus malgré la pluie dans la Cour d’honneur ou sur l’Esplanade des Invalides. Emmanuel Macron a rendu hommage ce mercredi au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s’était sacrifié vendredi en voulant sauver la vie d’une jeune femme dans le supermarché de Trèbes.

L’instant, devenu tragiquement presque familier, aurait pu rappeler bien d’autres oraisons prononcées là en réponse à la vague de terrorisme qui a endeuillé la France depuis janvier 2015. Il se distingue pourtant de ces moments où il avait fallu, si souvent, devant François Hollande, égrener tragiquement les noms de plus de deux cents victimes.

Cette fois, le président n’en a oublié aucun mais il s’est concentré sur un seul. Celui de la figure du héros dont il a voulu ancrer le geste dans l’histoire de France. Celle de la Résistance.

Trait d’union

Arnaud Beltrame, fait commandeur de la Légion d’honneur et colonel de gendarmerie à titre posthume, devient le trait d’union entre le passé et le présent qui a engendré sa nouvelle barbarie. Emmanuel Macron ne craint pas de la désigner par son nom. «L’un d’entre nous venait de se dresser, droit, lucide, grave. Il faisait face à l’agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière. Avec lui surgissait du cœur du pays l’esprit français de résistance.»

Emmanuel Macron convoque les figures de Jean Moulin, de Pierre Brossolette, des martyrs du Vercors et des combattants du maquis, du général de Gaulle. Mais aussi celles des anonymes de Verdun et des Justes, et même celle de Jeanne d’Arc. Celui qui, alors qu’il n’était encore que candidat, avait déjà surpris en faisant l’éloge de la pucelle d’Orléans, entend unifier toutes «les» France dans un même camp. «Le camp de la liberté», confronté aujourd’hui à l’«obscurantisme».

L’ennemi intérieur

Surtout, le locataire de l’Élysée ne va pas chercher de lointains adversaires. C’est l’ennemi de l’intérieur contre lequel se dresse celui qui, après les attentats de 2015, s’était déjà démarqué de l’exécutif, sortant alors de son rôle de ministre de l’Économie, pour estimer qu’il y avait en France un «terreau» favorable à l’islamisme. «Ce que nous combattons, ce ne sont pas seulement les organisations terroristes, les armées de Daech (…). Ce que nous combattons, c’est aussi cet islamisme souterrain qui progresse par les réseaux sociaux (…), qui agit clandestinement sur des esprits faibles ou instables, trahissant ceux-là même dont ils se réclament, qui sur notre sol endoctrinent par proximité et corrompent au quotidien.»

Le président désigne cette menace «endogène» qu’il avait déjà décrite vendredi lors de l’attentat. Pour l’Élysée, c’est ce nouveau terrorisme, déconnecté de la zone irako-syrienne mais qui s’autoalimente et s’exprime par des actions «low-cost», qu’il veut faire reculer. Un message qui résonne alors qu’au moment même, à Sevran, dans l’une de ces banlieues sous tension de la Seine-Saint-Denis, le maire Stéphane Gatignon jette l’éponge, s’estimant abandonné par l’État.

«Je le dis à cette jeunesse de France qui cherche sa voie et sa place, qui redoute l’avenir et se désespère de trouver en notre temps de quoi rassasier sa soif d’absolu. L’absolu est là, devant nous, pas dans les errances fanatiques où veulent vous entraîner les adeptes du néant», a insisté Emmanuel Macron.

Un message à l’opposition

Le message est délivré devant toute la classe politique réunie pour ce moment solennel et ce n’est évidemment pas un hasard. Les mots répondent à la surenchère de ces derniers jours. À l’extrême droite, à la droite de la droite, et même «à la droite du centre», des voix s’étaient élevées pour durcir la politique. Celle de la présidente du FN Marine Le Pen et celle du président de LR Laurent Wauquiez, quasi au diapason pour exiger l’enfermement des «fichés S». Celle de l’ancien premier ministre Manuel Valls aussi, qui avait plaidé pour «l’interdiction du salafisme». Des notes très discordantes alors que le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avait au contraire vanté l’union nationale.

Emmanuel Macron n’a pas livré «le» grand discours attendu depuis de longs mois sur la laïcité et le communautarisme. Mais il a tracé la voie. Il prétend agir «sans faiblesse mais sans emportement, avec lucidité et avec méthode». Partisan d’un rythme effréné de réformes, sur le terrain hautement inflammable de la radicalité, il ne se laissera dicter aucun calendrier.

Mireille Knoll a été assassinée «parce qu’elle était juive»

À l’initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), une «marche blanche» contre l’antisémitisme s’est déroulée mercredi soir à Paris. Photo: Reuters

Son visage doux et souriant restera gravé dans les mémoires bien au-delà de la communauté à laquelle elle appartenait. Mireille Knoll, «une femme innocence et vulnérable», a été assassinée «parce qu’elle était juive», a rappelé Emmanuel Macron lors de cette cérémonie, victime du même «obscurantisme barbare» qu’Arnaud Beltrame. L’octogénaire retrouvée vendredi dans son appartement parisien, le corps lardé de coups de couteau et en partie calciné, était une rescapée de la Shoah. Elle a succombé à un crime antisémite à l’âge de 85 ans.

Née à Paris en 1932, Mireille Knoll avait échappé de justesse à la rafle du Vel d’Hiv de juillet 1942 (13 000 juifs avaient alors été arrêtés). «Elle avait réussi à s’enfuir peu de temps avant avec sa mère», a raconté l’un de ses deux fils, Daniel, à l’AFP. C’est un passeport brésilien hérité de son père qui lui a permis de passer la ligne de démarcation et de trouver refuge au Portugal jusqu’à la fin de la guerre, a-t-il précisé sur la chaîne i24 News.

De retour en France, elle avait épousé un homme rescapé du camp d’Auschwitz. Ils avaient ensuite vécu au Canada avant de revenir dans la capitale française, où le mari avait un atelier d’imperméables, dans le quartier du Sentier.

Depuis la mort de son époux dans les années 2000, Madame Knoll vivait seule et modestement dans un logement social du XI arrondissement. Un HLM «habituellement très calme», selon le voisinage. Handicapée, souffrant de la maladie de Parkinson, elle ne sortait plus qu’occasionnellement en fauteuil roulant, accompagnée de son auxiliaire de vie.

«Ma grand-mère ne croyait pas au mal chez les gens. Peut-être était-elle un peu trop naïve…» confiait en début de semaine l’une de ses petites-filles, Noa, 34 ans, qui vit en Israël. Effectivement, l’octogénaire connaissait son bourreau présumé. Très bien même. L’un des deux hommes mis en examen lundi soir pour «homicide volontaire» à caractère antisémite n’est autre que son voisin. Yassine M., 29 ans, un gamin de l’immeuble qu’elle a vu grandir et qu’elle «considérait comme un fils». Condamné en 2017 pour avoir sexuellement agressé la fille de son aide-soignante (âgée de 12 ans), le jeune homme venait tout juste de sortir de prison. «Je ne comprends pas comment un être humain normal peut donner à une personne âgée onze coups de couteau», s’interrogeait mercredi Daniel Knoll au micro d’Europe 1. «La barbarie nazie n’a pas suffi.»

En France, la communauté juive ne représente que 1% de la population, mais elle est la cible d’un tiers des actes haineux recensés. Depuis 2006, onze personnes ont été tuées en France parce qu’elles étaient juives.

À l’initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), une «marche blanche» contre l’antisémitisme s’est déroulée mercredi soir à Paris. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreuses personnalités politiques, ont participé à cet hommage rendu à Mireille Knoll. Hués, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont été contraints de quitter la manifestation. Le président du CRIF avait indiqué mardi que le FN et La France insoumise n’étaient «pas les bienvenus». Yannick Van der Schueren

