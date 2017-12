Macron réveillonne avec les troupes au Niger

Emmanuel Macron a réveillonné avant l'heure vendredi avec des centaines de soldats français déployés au Niger, leur assurant que «l'effort» sera «maintenu» en 2018 pour lutter contre les groupes djihadistes au Sahel.

«C'est une immense fierté d'être là avec vous ce soir», a déclaré Emmanuel Macron, qui avait tenu à respecter la tradition présidentielle de rendre visite aux troupes à l'étranger à l'occasion des fêtes de fin d'année.

«Pour vous la trêve (de Noël) n'est pas permise et cela nous ne l'oublions pas», leur a-t-il dit devant le foyer de cette vaste base installée au bout de l'aéroport de la capitale nigérienne. «Nous avons une pensée pour vos familles, elles portent le poids de votre absence. Elles méritent notre reconnaissance et notre soutien», a-t-il ajouté, le ton grave.

Après la Marseillaise, le président a pris place, au milieu de quelque 700 convives, essentiellement des soldats, pour le dîner de gala spécialement préparé par le chef de l'Elysée, Guillaume Gomez, arrivé de Paris la veille. Avec des produits entièrement offerts par les grossistes du marché de gros de Rungis, près de Paris, le chef a préparé un menu de haut vol: pâté en crôute Elysée veau-foie gras, volaille des Hautes-Pyrénées rôtie aux morilles avant le gâteau Intense chocolat.

Le chef de l'Etat a ainsi soigné l'armée, cinq mois après le trouble provoqué par la démission choc du chef d'Etat major, le général Pierre de Villiers, en désaccord sur des coupes budgétaires. Son successeur, le général François Lecointre, est présent à Niamey.

President @EmmanuelMacron is in #Niger today and tomorrow to support the #G5Sahel joint forces as they work to eradicate terrorism in the West African Sahel region. @UN @ONU_fr @franceonu @ambafr_au_niger pic.twitter.com/0MDjArfK7H