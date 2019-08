Malte accepte 39 migrants de l'Open Arms, qui refuse

Le gouvernement maltais a annoncé samedi accepter d'accueillir 39 migrants secourus dans la nuit par le navire Open Arms de l'ONG espagnole Proactiva, mais a refusé les 121 autres présents à bord depuis neuf jours, déclenchant de vives critiques de l'ONG espagnole et de l'acteur Richard Gere venu la soutenir.

Malte a dit, dans un communiqué, avoir «proposé de transférer les 39 migrants à bord d'un navire des forces militaires, et de les débarquer sur le sol maltais car ils ont été récupérés dans la zone de secours de compétence de Malte et coordonnée par le Centre de secours RCC».

Malte doit prendre tous les migrants

«Mais, Open Arms refuse cette solution et insiste pour que Malte accueille 121 autres migrants interceptés dans une zone dont ni Malte ni l'autorité de coordination compétente n'est responsable», a expliqué le gouvernement maltais.

Open Arms a dénoncé l'attitude de Malte, dans un tweet en espagnol, estimant que cela provoque des tensions à bord du navire de l'ONG Proactiva, qui fait du surplace au large de l'île italienne de Lampedusa.

«Après le sauvetage il y a quelques heures, Malte accepte seulement d'amener à terre 39 personnes (et) refuse de laisser débarquer les 121 personnes qui sont à bord depuis neuf jours», s'est indigné le fondateur de Proactiva Open Arms, Oscar Camps.

Problème de sécurité à bord

Selon M. Camps, la décision de Malte «a provoqué un sérieux problème de sécurité à bord. Le niveau d'anxiété de ces personnes est insoutenable». «La plupart des gens en parlent comme de migrants mais pour moi ce sont des réfugiés en fuite», a déclaré ensuite la star américaine Richard Gere lors d'une conférence de presse à Lampedusa aux côtés de dirigeants de l'ONG Proactiva.

«Ce sont 121 histoires différentes, ce sont des gens extraordinaires, ils sont si forts, ils ont vécu des horreurs, un enfer, la torture, les viols, l'emprisonnement», a ajouté l'acteur, en disant n'«en avoir rien à faire de la politique» et «vouloir seulement aider des gens en détresse».

Il a fait allusion à la «très bizarre situation politique» américaine «avec un président qui place beaucoup d'énergie dans la déshumanisation». «Nous avons nos réfugiés venant du Honduras, du Salvador, du Nicaragua, du Mexique, c'est très similaire à ici». Mais «partout sur la terre, il faut arrêter de diaboliser les êtres humains», a plaidé l'acteur.

Star à bord

Vendredi, la star était montée à bord pour rencontrer l'équipage et les migrants dont une trentaine sont mineurs et leur apporter de l'eau et de la nourriture. Les migrants lui ont paru «en bonne forme mais ils se rapprochent du point de rupture», avait-il souligné. Une situation confirmée par M. Camps: «le plus important c'est la santé de ces personnes et chaque jour qui passe, la situation se détériore».

Il a renouvelé ses critiques envers Malte: «on ne peut pas évacuer 39 personnes et dire aux 121 autres qu'elles ne peuvent pas débarquer, ce n'est ni juste ni logique». «Aucun décret, aucune amende, ni code de conduite ne nous empêchera de protéger les vies humaines en mer», a-t-il encore déclaré. (afp/nxp)