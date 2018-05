Mamoudou Gassana, du clandestin au héros national

Du statut de clandestin à celui de héros national. Il n’aura fallu que quelques heures à Mamoudou Gassama pour connaître un destin de conte de fées. Samedi, il n’était rien. Rien qu’un sans-papiers parmi des milliers d’autres dans le quartier populaire de Max Dormoy, à Paris. Rien qu’un homme de 22 ans arrivé du Mali en septembre et promis à se terrer longtemps dans l’attente d’une hypothétique régularisation. Lundi, il s’est rendu à l’Elysée pour y être félicité par Emmanuel Macron en personne. L’image du jeune héros en jean’s et chemisette racontant son geste au président a été aussitôt publiée sur le compte Facebook de ce dernier. Le chef de l’Etat l’a assuré qu’il serait régularisé et l’a encouragé à déposer son dossier de naturalisation. Il lui a par ailleurs annoncé qu’il serait admis au service civique des pompiers pour son geste de bravoure. «On lui ouvre grand les bras », ont déjà promis les sapeurs de Paris.

Depuis samedi soir, celui que, de Londres à New York, on s’est mis à appeler «Spiderman» a ému le monde entier. Voyant un enfant suspendu dans le vide au quatrième étage d’un immeuble, Mamoudou n’a pas réfléchi. Il a escaladé le bâtiment à mains nues. «Dieu merci, je l’ai sauvé», a-t-il sobrement commenté alors que le môme de quatre ans, laissé seul par un père qui finira en garde à vue, a été placé en foyer d’accueil. L’exploit a duré trente secondes. La vidéo du sauvetage a été vue plus de 4 millions de fois.

Mamoudou est de ceux que les présidents se pressent d’ériger en modèle. Avant Emmanuel Macron, François Hollande avait, lui aussi, célébré un jeune héros malien. En janvier 2015, deux jours après le massacre de Charlie Hebdo, Lassana Bathily, un employé de l’hyper cacher de la porte de Vincennes, avait caché des clients dans la chambre froide du magasin. Il les avait ainsi protégés du terroriste Amédy Coulibaly. Quelques semaines plus tard, il avait été naturalisé français. «Nous donnons l’une des plus belles images du pays», s’était réjoui Manuel Valls, alors Premier ministre. Et tant pis si le héros a perdu depuis un peu de sa superbe, l’un des otages racontant qu’il ne s’était en réalité pas comporté de façon si exceptionnelle…

Depuis ce week-end, toute la classe politique française avait réclamé un geste pour Mamoudou. De la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo aux élus de la France insoumise en passant par la présidente LR de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse. Le Front national s’était malgré tout distingué, demandant par la voix de son secrétaire général Nicolas Bay que tous les Maliens soient expulsés si celui-ci était régularisé.

Ranimer le récit national

L’histoire sert évidemment un pouvoir soucieux de ranimer le récit national dans un pays si souvent enclin au doute. La bravoure est mise en avant comme elle l’était déjà lors de la cérémonie d’hommage au colonel Arnaud Beltrame, qui avait sacrifié sa vie en mars dernier pour sauver une otage au supermarché de Trèbes.

L’image ne dissipera pas pour autant les critiques émises contre la politique d’immigration du gouvernement d’Edouard Philippe. «Un acte exceptionnel ne fait pas une politique», reconnaît d’ailleurs le président lui-même, soulignant que les ressortissants du Mali n’ont pas vocation à recevoir l’asile politique. Deux tribunaux, à Gap et à Nice, jugeront par ailleurs cette semaine des citoyens dont le tort est d’avoir aidé les migrants. Ceux-là ne sont pas érigés en héros... Le Parlement examine toutefois en ce moment une révision du délit de solidarité qui va dans le sens d’un assouplissement. Si le texte était voté, ne seraient plus condamnés que ceux qui ont aidé des migrants à passer les frontières ou qui les ont aidés en échange d’une rémunération. (24 heures)