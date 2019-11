Marine Le Pen soutient la grève du 5 décembre pour pêcher des voix à gauche

Chaque jour qui passe semble renforcer la mobilisation pour la journée de grève contre la réforme des retraites du 5 décembre. Lancée à l’origine par des employés du métro parisien, relayée par des syndicats comme la CGT puis rejointe par de nombreuses autres catégories professionnelles, appuyée finalement par tous les partis de gauche, cette grève reconductible vient de trouver un appui inattendu: celui de Marine Le Pen.

Comment la présidente du Rassemblement national – un parti épris d’ordre et traditionnellement hostile aux organisations syndicales qui n’a d’ailleurs jamais soutenu un mouvement de ce genre a-t-elle pu faire ce pas? Marine Le Pen le fait en équilibriste, rappelant qu’elle ne descendra pas dans la rue car «ce n’est pas la place d’une présidente de parti», laissant la liberté aux membres du RN de le faire, mais prenant une position qu’elle affirme crânement: «Moi je soutiens la contestation à cette réforme des retraites».

Elle sait pourtant ne pas être la bienvenue. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a écarté la semaine dernière toute participation du RN en avançant que les «racistes n’ont pas leur place dans les mouvements sociaux». «Ce n’est pas la manifestation de la CGT, a répliqué Marine Le Pen, c’est la manifestation de tous les Français car tout le monde est concerné par la réforme des retraites.» Et comme la meilleure des défenses reste l’attaque, elle a envoyé ce coup d’estoc : «Si vraiment il se souciait du sort des salariés et des retraités, il devrait au contraire se réjouir qu’il y ait le plus de monde possible dans les rues.»

La présidente du RN encourageant les manifestants à descendre dans la rue… Dans son parti, cela suscite quelques toussotements: Louis Aliot, candidat bien placé pour gagner la mairie de Perpignan aux élections municipales de mars, a rappelé que «ce sont les élections qui règlent les problèmes, ce n’est pas la rue». Mais personne en réalité n’ose contester la ligne de la cheffe, dont la stratégie de mêler les questions sociales aux questions identitaires trouve désormais un nouvel élan.

Dans le paysage politique français, le RN est clairement le parti des petites gens. Il arrive en tête dans les catégories populaires, telles que les ouvriers et les employés, et chez les électeurs au revenu inférieur à 3000 euros. Cela en fait, aux dernières élections européennes du mois de mai, le premier parti du pays avec 23,3% des voix, devant la République en marche et ses alliés centristes du Modem, 22,4%.

Le problème du RN, c’est de trouver le moyen de casser le plafond de verre qui l’empêche de gagner au deuxième tour d’une présidentielle. En 2017 contre Emmanuel Macron, Marine Le Pen s’était effondrée et avait obtenu un médiocre 30%. Certains la pensaient à terre, mais elle s’est relevée – les européennes l’ont prouvé. Et le 3 novembre, un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche la plaçait à 45% dans un éventuel deuxième tour contre Emmanuel Macron. Ce n’est qu’un sondage, mais quand même : 15 points de plus, ça pèse…

Dans le parti, deux stratégies s’affrontent. La nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, défend l’idée d’une alliance avec l’aile conservatrice des Républicains, sur une ligne qui combinerait nationalisme et libéralisme. Marine Le Pen n’y croit pas, au contraire elle se place à l’opposé. Elle ne se considère pas comme une conservatrice et estime que la droite moderne a été siphonnée par la République en marche. Reste la gauche, complètement désarticulée : Marine Le Pen mise sur une alliance des colères qui transcenderait droite et gauche.

Dimanche dernier, dans une interview sur la chaîne LCI, elle fustigeait la politique de Macron «qui consiste à considérer que la main invisible du marché doit tout régler». Elle se posait en adversaire «de l’ultralibéralisme, c’est-à-dire du capitalisme sans frontières». Manifestement, le calcul est le suivant: Marine Le Pen + la colère populaire = une majorité contre Macron. Voilà les raisons de ce vocabulaire aux accents étonnamment gauchistes.