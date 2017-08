Meurtrie, Barcelone veut garder son âme

Barcelone soigne ses plaies, encore ouvertes, béantes. Dimanche, la mort d’un petit garçon australo-britannique de sept ans, Julian Cadman, a été confirmée par les services de protection civile de Catalogne. Douze des quatorze victimes ont été identifiées. Une messe d’hommage aux morts s’est déroulée le matin, dans la cathédrale de la Sagrada Familia, en présence du roi d’Espagne. Au niveau de l’enquête, le suspect principal court toujours.

Toute la ville est en berne. Dans le dédale des ruelles du quartier du Raval, les mines sont sombres. Les habitants rasent les murs. La plupart d’entre eux sont originaires du Maroc ou du Pakistan. Les Barcelonais ne s’aventurent guère dans ce quartier qu’ils surnomment «Ravalistan». Les plus anciens d’entre eux l’appelaient «Barrio Chino» (quartier chinois) parce que l’immigration asiatique s’était nichée dans ces immeubles souvent délabrés, mais aussi en raison du peu de place au sein d’appartements où, encore aujourd’hui, on vit entassé.

Tout le quartier est sous pression car ses rues sont attenantes aux Ramblas, où le terroriste a semé la mort, au volant d’une camionnette folle. Samedi à 16 h, toutes sirènes hurlantes, les Mossos d’esquadra, la police catalane, s’y est livrée à une opération coup-de-poing dans le cadre de leur traque des terroristes. Même si aucun des 12 membres de la cellule ne réside à Barcelone, des complices peuvent y habiter. «Que se passe-t-il encore?» Rachid sursaute en entendant les sirènes. Ce Marocain qui habite El Raval tente de se rassurer. Mais la peur est présente.

Dans les Ramblas, un flot continu de Catalans, d’Espagnols et de touristes vient se recueillir sur les lieux du drame, marqués par des bougies, des messages, des peluches. Parmi cette foule qui s’est à nouveau réapproprié l’avenue la plus renommée de la ville, Alexandra se détache. Cette avocate espagnole de 39 ans s’agenouille, allume une bougie. «J’espère que nous saurons rester nous-mêmes. Que nous défendrons notre esprit de tolérance», lâche-t-elle. Se tournant en direction du Raval, elle ajoute: «Ce quartier est devenu un véritable ghetto. Ce n’est pas sain. Cette ville a grandi grâce aux mélanges de cultures.» En plein cœur de cette zone, une pharmacienne abonde: «Des Catalans viennent vivre ici. Ils tiennent un an, peut-être deux. Et puis, ils partent. Le choc culturel est trop important. Le bruit, la saleté: il faut avoir le courage d’aborder tout cela.» Sur la défensive, Mohammad Iqbal Chauhdry, porte-parole d’un centre culturel islamique situé au cœur du Raval, argumente: «Nous sommes comme des oiseaux migrateurs. Nous nous déplaçons tous ensemble. Ici, il y a 40 ou 50 ans, le quartier était rempli d’Andalous ou de Galiciens.»

Quittons El Raval. Au nord de l’Eixample, ces zones urbaines aux larges avenues où vit la bourgeoisie, et de la Diagonal, qui coupe la métropole en deux, les rues deviennent à nouveau plus petites. Ville indépendante de Barcelone jusqu’en 1896, Gràcia fait totalement partie du tissu urbain. Le quartier a considérablement changé en vingt ans. C’est une des zones à la mode de la métropole.

Peu à peu, les petits bâtiments délabrés sont démolis ou rénovés pour les mettre au goût du jour. Mais la mixité y règne: les Marocains et les Pakistanais y croisent des Asiatiques, des Africains, des Espagnols, des Catalans. «Je suis né ici il y a 40 ans. Comme mon père et même mon grand-père. Ces rues et ces immeubles attirent beaucoup d’étrangers. Il est vrai que cette situation pèse sur le prix des loyers. Mais les habitants se connaissent et se mélangent. J’ai des amis marocains», raconte Ramon le Catalan. Avec d’autres habitants, ce chef d’équipe d’une entreprise de télécoms est venu donner un coup de main pour célébrer les 200 ans d’une fête locale. Les résidents rivalisent d’imagination pour décorer leurs ruelles. Carrer de la Perla, Ramon anime un stand en compagnie de Tunde, un Nigérian de 35 ans. Les deux compères n’hésitent pas un instant à poser pour une photographie, afin de montrer que l’esprit d’ouverture de la ville est bien présent. «J’aime beaucoup cette ville. J’ai fui le Nigeria à cause de la corruption et des mauvaises conditions de vie», raconte Tunde. Après un périple qui l’a conduit en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en France, il a rejoint Madrid, puis s’est établi il y a dix ans dans la capitale catalane. «Madrid, c’est bien. Mais ici, j’ai les plages.»

Barcelone va-t-elle perdre son âme? Depuis la mort du dictateur Franco, il y a 40 ans, la ville a changé. Elle s’est ouverte sur la mer grâce aux Jeux Olympiques de 1992. Encombrée de touristes, elle attire aussi des intellectuels, des artistes du monde entier. Comme Berlin, la fière capitale de la Catalogne est un laboratoire d’idées et d’expérimentations culturelles et sociales. Il y a cent ans, une partie de sa bourgeoisie s’est laissé séduire par un architecte précurseur, Antoni Gaudí. Barcelone est mouvement, vagues, folies, excès. Vingt attentats n’auront pas raison des Ramblas.

Ce qui freine, en revanche, les pulsions de la ville, ce sont les querelles de chapelles politiques. Et l’agenda, dans cette matière, est très fourni. Le 11 septembre, les Catalans descendront comme chaque année dans la rue pour fêter la Diada, leur jour de gloire qui remonte à 1714. Plus de 500'000 personnes sont attendues à Barcelone, et l’affluence servira de test pour l’autre date importante de l’année en cours. Le 1er octobre, un référendum sur l’indépendance est prévu, malgré l’opposition frontale de Madrid et le chaos juridique lié à cette échéance.

D’ici là, les partis politiques vont sans doute tenter de récupérer les attentats au bénéfice de leur propre agenda. Madrid va critiquer le manque d’efficacité de la police catalane. Barcelone va dénoncer le manque de collaboration des services policiers nationaux.

Au Raval ou dans le quartier de Gràcia, on est à mille lieux de ces polémiques politiques. La nuit, le Raval peut se transformer en coupe-gorge. La petite délinquance y fleurit. Les prostituées et leurs clients y ont leurs habitudes. Les bons musulmans rentrent alors chez eux. La nuit, dans les ruelles de Gràcia, les jeunes boivent pour oublier le chômage et la peur de l’avenir. Ou pour vivre à fond leurs ultimes années d’adolescence. Et, dans toute la province, les Catalans se demandent si les carnages du jeudi 17 août 2017 vont entamer l’esprit d’ouverture et les libertés qu’ils ont redécouverts il y a 40 ans.

Plongée dans le quartier musulman du Raval

La porte s’ouvre, et se referme rapidement. L’entrée est surveillée par une caméra. Rachid s’est rendu dans cette petite mosquée du quartier, pour y retrouver son beau-frère, Salha. Les deux hommes sont originaires du Maroc. Ces musulmans pieux sont intarissables lorsqu’on les interroge sur la saignée qui a brutalement blessé Barcelone. «Il ne faut pas généraliser. Il y a deux milliards de musulmans dans le monde et peut-être, je ne sais pas moi, 200 fous qui commettent des attentats», s’époumone Rachid. Ce Marocain de 50 ans, père de deux enfants de 9 et 13 ans, s’exprime en italien. «J’habite à Monza, près de Milan. Je remercie mille fois l’Italie de m’avoir donné du travail, de m’avoir permis de fonder une famille. Je réside en Italie depuis vingt-cinq ans…» Rachid s’interrompt, me tend sa carte d’identité: «Regardez, j’ai la nationalité italienne. Je suis ouvrier. Je fais beaucoup d’efforts pour nourrir ma famille. Je travaille dur, alors que ces jeunes sans cervelle ont tué des gens.» «Et parfois des musulmans», dit en écho son beau-frère. Salha est aussi venu du Maroc, en 1984. Lui aussi détient un passeport européen, espagnol. «Je me sens bien, ici à Barcelone», résume-t-il dans un castillan impeccable. Porte-parole de la petite mosquée, Mohammad Iqbal Chauhdry est aussi le fondateur d’un centre culturel islamique situé dans le Raval. Ce Pakistanais veille sur 2000 ouailles, toutes originaires de son pays. A quelques encablures du site religieux, ce sont les Marocains qui gèrent aussi une mosquée. «Mais tout musulman peut venir prier chez nous», indique Mohammad Iqbal. Les attentats vont-ils noircir l’âme de la Catalogne? «Non, je n’ai pas peur de cela. Si tu as peur, alors les terroristes auront gagné. J’habite Barcelone depuis 1989. Comme beaucoup d’autres personnes, cette ville m’a aimanté. Le climat y est doux. Les gens sont formidables. Tout cela ne va pas disparaître. Vous êtes retourné dans les Ramblas? Elles sont à nouveau noires de monde!» Le portable de Mohammad Iqbal Chauhdry ne cesse de sonner. Cet ingénieur pakistanais de 52 ans est appelé sur tous les fronts. Lundi, les chefs locaux des principales religions se retrouveront ensemble, place de Catalogne. A deux pas du Raval. (24 heures)