Mgr Barbarin abandonne la stratégie du silence

Quelle stratégie de défense le cardinal Philippe Barbarin allait-il adopter? Avec cinq autres prévenus, il comparaît depuis lundi devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Lyon pour ne pas avoir livré à la justice un prêtre pédophile auteur d’agressions sexuelles sur des dizaines de garçons mineurs. L’affaire est complexe, car les faits sont anciens et remontent à 1990, bien avant l’arrivée de Philippe Barbarin comme archevêque du diocèse en 2002. Mais il fait face à neuf victimes, âgées de 38 à 55 ans, qui l’accusent de s’être fait complice du silence de l’Église et lui reprochent de ne pas avoir fait ce qu’eux-mêmes se sentaient à ce moment-là incapables de faire: dénoncer le prêtre.

Au moment où le cardinal Barbarin monte à la barre, lundi vers 16 h, la tension est perceptible. On vient d’assister à un coup de théâtre avec l’audition du premier prévenu: Pierre Durieux, à l’époque chef de cabinet du cardinal, s’est contenté d’une déclaration liminaire où il se pose en victime innocente de la «chasse à l’homme» portée contre lui et il refuse de répondre à toute autre question. C’est son droit le plus strict, mais l’effet est ravageur. À toutes les questions de la présidente pour préciser son rôle et les raisons pour lesquelles il n’a pas conseillé de dénoncer le prêtre, il oppose le silence. Elle fait la longue liste de ses questions et demande à la fin:

– À quoi cela sert-il d’être présent et de ne pas répondre?

– Peut-être à un mot: fidélité, lâche-t-il du bout des lèvres.

– Ou par loyauté? demande la présidente en allusion à une stratégie du silence…

«Si l’un doit parler, c’est moi!»

Là-dessus les avocats du cardinal Barbarin demandent une suspension d’audience, ils s’exfiltrent avec leur client dans une salle discrète et reviennent une vingtaine de minutes plus tard.

À la barre, Philippe Barbarin commence lui aussi par une déclaration liminaire laissant entendre qu’il n’en dira pas plus, mais quand la présidente demande si lui aussi refusera de répondre: «C’est le choix qui est fait. Mais si l’un doit parler, c’est moi!» Et de fait, pendant plus de deux heures, il va répondre à tout.

Il raconte comment, avant 2010, il n’avait eu que de vagues rumeurs, insuffisantes pour agir. Comment, en mars 2010, «car la pression montait à cause des événements en Irlande», il a eu un entretien avec le prêtre pédophile, Bernard Preynat, qui reconnaît devant lui les faits. «Je lui ai demandé comment des telles abominations étaient possibles, il m’a dit: si je répondais, vous ne comprendriez pas. Mais surtout je lui ai demandé si depuis 1990, il y avait eu quoi que ce soit avec un seul enfant. Il a juré que non. Tout le monde me reproche de l’avoir cru, mais je constate qu’il n’y a eu aucun fait postérieur à septembre 1990.» Confronté à une situation ancienne et en l’absence de danger concret, Philippe Barbarin estime pouvoir agir comme son prédécesseur, le cardinal Billé, et maintenir Preynat dans la prêtrise.

Mais il raconte aussi comment, en juillet 2014, Alexandre Hezez alerte l’évêché par un mail. Ancien scout et victime du prêtre, c’est lui qui va faire éclater l’affaire au grand jour. Le cardinal Barbarin donne la chronologie, explique pourquoi il a proposé d’abord une rencontre avec une théologienne en charge de l’écoute des victimes qui elle-même organise un face-à-face avec le prêtre pédophile. Le cardinal explique comment, après une entrevue «bouleversante» en novembre 2014 avec Alexandre Hezez, où il découvre la gravité des faits, il transmet le dossier à Rome. «Si les éléments avaient été récents, j’aurais agi immédiatement, ce que j’ai fait dans d’autres cas, mais là il y avait prescription, je ne savais pas comment agir.» À la fin de janvier 2015, Rome exige la mise à l’écart en évitant le scandale public, ce que Barbarin annonce au père Preynat, qui n’est cependant totalement démis de ses fonctions qu’au 1er septembre 2015.

Bon début

Ce long témoignage ne laisse pas insensible un des premiers concernés. «C’était l’audition d’un homme assez sincère, qui a reconnu des erreurs, réagit à chaud Alexandre Hezez. Je crois qu’il va enfin parler sur la manière dont on a mis en place tout ce silence. C’est un bon début.»

Un début seulement, car le procès se poursuivra jusqu’à mercredi.

(24 heures)