Migrants à pieds nus dans le froid sur l'autoroute

Cinq migrants abandonnés dans le froid par des passeurs ont été secourus vendredi sur une autoroute du sud-est de l'Autriche où ils marchaient pour certains pieds nus, à annoncé la police.

Trois des migrants, une Iranienne de 57 ans et ses enfants de 21 et 27 ans, marchaient sans chaussures sur le sol gelé par des températures inférieures à -6°C, a-t-il été précisé.

Le groupe de migrants, qui comprenait également un autre Iranien et un Pakistanais, avait été déposé par des passeurs sur l'autoroute près de Graz, non loin des frontières slovène et hongroise. Ils ont demandé l'asile en Autriche dans la foulée, a-t-il été précisé. (afp/nxp)