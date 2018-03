Moscou prépare sa riposte diplomatique

«Une flashmob russophobe!» À l’image de la diplomatie russe et de la quasi-totalité de la presse moscovite, le quotidien «Izvestia» a dénoncé la vague occidentale d’expulsions de diplomates. La formule moqueuse du quotidien proche du pouvoir en dit long sur l’état d’esprit de l’opinion publique, chauffée à blanc par le pouvoir.

Dès le début de l’affaire de l’empoisonnement de l’ex-agent double russe Sergueï Skripal au Royaume-Uni, les autorités à Moscou se sont réfugiées dans le déni, qualifiant de «propagande» les allégations sur leur rôle dans l’attaque et de «provocation» les mesures de représailles britanniques.

Mais le ton est monté d’un cran mardi, au lendemain de la décision des États-Unis, de seize pays européens, rejoints mardi par l’OTAN, d’expulser plus de cent diplomates. «Ce geste provocateur de prétendue solidarité avec Londres témoigne de la poursuite d’une ligne de confrontation visant à aggraver la situation», a fustigé le Ministère des affaires étrangères alors que le porte-parole du Kremlin l’a répété: «La Russie n’a jamais eu et n’a rien à voir avec cette affaire.»

La position des autorités est d’autant moins remise en cause que le débat public est étroitement verrouillé. Avec toujours un même message: les expulsions coordonnées – une première dans les relations entre l’Occident et la Russie – sont un nouveau pas vers l’affrontement. La théorie du complot n’est pas très loin.

«Je ne vois aucune raison qui aurait poussé les autorités russes à fomenter cet empoisonnement. Par contre, certains à l’Ouest pourraient avoir eu intérêt à orchestrer une provocation contre Moscou…» soupçonne Fiodor Loukianov, rédacteur en chef de «Russia in Global Affairs». Pour lui, pas de doute: «On entre dans une période de guerre froide à part entière», d’autant plus qu’il s’attend à une «escalade, avec des sanctions économiques contre la Russie encore plus sévères».

« Moscou répondra»

Moscou a promis de «riposter» mais, pour le moment, n’a pas rendu publiques ses mesures. Le président russe, Vladimir Poutine, n’aime pas réagir à chaud. Il pourrait attendre jeudi et la fin du deuil national déclaré après le drame de l’incendie d’un centre commercial en Sibérie. «Même s’il prend son temps, Moscou répondra. Car toute absence de représailles serait implicitement interprétée comme un aveu de culpabilité dans l’empoisonnement», insiste Andreï Kourtounov, directeur du Russian International Affairs Council.

A priori, Moscou répliquera par le même nombre d’expulsions. Mais une escalade côté russe n’est pas à exclure. «Tout dépend de l’équilibre des pouvoirs au Kremlin. Certains faucons poussent aussi pour la fermeture d’une ONG américaine ou, après l’exclusion du British Council, celle d’un autre centre culturel européen», prévient Andreï Kourtounov. Une chose est sûre: ce nouveau bras de fer renforce la popularité de Vladimir Poutine en Russie car, comme ironise la radio indépendante Ekho Moskvi, «plus c’est tendu avec l’Ouest, mieux le président se porte». (24 heures)