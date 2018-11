Nés sur internet, ils rêvent de paralyser la France

Que va-t-il se passer samedi 17 novembre? La révolte des «gilets jaunes» contre les nouvelles taxes carburant parviendra-t-elle à paralyser la France, ou le mouvement de contestation né sur internet se révélera-t-il une menace virtuelle sans conséquences? Personne à vrai dire n’est capable de donner la réponse: les partis sont hors-jeu, les syndicats aussi, et le gouvernement cache sa nervosité en annonçant mercredi des mesures censées atténuer le choc des taxes pour les plus modestes.

Interviewé le soir sur TF1, Emmanuel Macron a répété qu’il ne changerait pas de ligne: «Qu’il y ait de l’impatience, oui je l’entends et je la partage. Mais le gouvernement a-t-il tardé? Non. S’est-il trompé? Non.» Quant à la colère des «gilets jaunes», c’est leur droit de l’exprimer mais il leur demande de se méfier des récupérations politiques.

Cela dit, comment donc est né le mouvement des gilets jaunes? Tout commence au mois de mai par une pétition lancée sur internet et adressée au ministère de la Transition écologique pour exiger «une baisse des prix du carburant à la pompe». À l’époque, ce texte passe totalement inaperçu, d’ailleurs l’auteur est une inconnue, Priscillia Ludosky, 32 ans, vendeuse de cosmétiques dans la région parisienne. Mais sur les réseaux sociaux, la pétition fait son petit bonhomme de chemin, gagne des signatures par dizaines puis par centaines de milliers – elle en est désormais à 845 000…

Il faut dire qu’à la mi-septembre, la ministre des Transports Élisabeth Borne alimente sans en être consciente cette colère souterraine. Elle confirme l’augmentation des taxes dites écologiques pour le 1er janvier de l’année prochaine: 7 centimes de plus par litre pour le diesel, et 4 centimes pour l’essence. À un moment où les cours du brut sont à la hausse, cela fait mal, mais le gouvernement insiste sur la nécessité d’une transition énergétique et invoque les 40'000 décès annuels attribués aux particules fines.

Les partis d’opposition protestent, la gauche assez faiblement, la droite plus vigoureusement au nom du pouvoir d’achat, mais l’argument écologique, quelques semaines après la démission de Nicolas Hulot, qui avait frappé les esprits, atténue les attaques politiques.

Mobilisation sur le net

Sur internet, en revanche, les choses ne se passent pas ainsi. Le 10 octobre, deux chauffeurs routiers, Bruno Lefevre et Éric Drouet, lancent une page Facebook pour un appel à bloquer le périphérique autour de Paris le 17 novembre, avec une exigence: une baisse des taxes. Leur idée fait mouche, combinée avec la pétition de Priscilla Ludovsky, elle touche un public qui se mobilise, et une quatrième inconnue, Jacline Mouraud, achève quelques jours plus tard d’affoler les réseaux sociaux. Sur Facebook toujours, elle enregistre un coup de gueule d’un peu plus de 4 minutes: «J’ai deux p’tits mots à dire à M’sieur Macron. Quand est-ce que ça va se terminer la traque aux conducteurs? (…) Mais qu’est-ce que vous faites du pognon?» Plus de 6 millions et demi de vues!

Le mouvement des gilets jaunes est né, il ne cesse de grandir et de s’organiser autour d’un thème: «On n’en peut plus, on ne tourne plus!» Il a sa penseuse, Priscillia Ludosky, qui tacle dans une vidéo récente les incohérences de Macron: «L’argument pseudo-écolo pour justifier la taxation est irresponsable de la part du gouvernement lorsqu’on sait qu’à côté de cela il autorise Total à forer du pétrole en Guyanne.» Il a sa Madone populaire, Jacline Mouraud, 51 ans, joueuse d’accordéon et hypnothérapeute, qui a le sens de la formule: «Le ras-le-bol fiscal est sous-jacent depuis des années, mais c’est la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase.» Il a ses camionneurs qui organisent la révolte. Le week-end dernier, des répétitions ont été faites dans des parkings, des supermarchés, des stations d’essence, il y aurait plus de 700 points de blocage prévus à travers le pays…

(24 heures)