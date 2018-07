Novitchok: «Il est temps que la Russie s'explique»

Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, a enjoint les Russes de «s'expliquer» après l'empoisonnement de deux Britanniques à l'aide du même agent innervant dont avaient été victimes un ex-espion russe et sa fille il y a quatre mois à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre).

Home Secretary @sajidjavid: Russia must explain "reckless" Novichok poisoning of ex-spy Sergei Skripal in Salisbury, after nerve agent linked to new victims in Amesbury https://t.co/hdcsARDd8k pic.twitter.com/vQmNdlVeM3