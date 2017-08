Oeufs contaminés: deux arrestations

L'enquête sur la fraude à l'origine de la contamination de millions d'oeufs en Europe par l'insecticide fripronil s'est accélérée jeudi en Belgique et aux Pays-Bas. Dans ce dernier pays, les dirigeants d'une entreprise au coeur du scandale ont été arrêtés.

Deux dirigeants «de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles» ont été arrêtés, selon le parquet néerlandais, qui ne révèle pas de nom. Mais selon les médias du pays, il s'agit de ChickFriend, déjà mise en cause par les éleveurs touchés.

Le parquet d'Amsterdam indique dans un communiqué que des perquisitions ont été menées dans huit sites aux Pays-Bas et en Belgique et que des véhicules, des propriétés et des relevés de comptes bancaires ont été saisis. Les perquisitions ont visé des bâtiments appartenant à Chickfriend et à ses fournisseurs. La société n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

Onze perquisitions en Belgique

En Belgique, onze perquisitions ont été menées «dans tout le pays» dans le cadre de l'enquête. Elle cible désormais 26 personnes et entreprises suspectes, selon le parquet d'Anvers (nord).

Il précise que «près de 6000 litres de produits interdits», du fipronil selon les médias, ont été saisis en juillet dans une société belge. Là encore, la justice n'a pas désigné nommément la société, mais elle est identifiée comme le distributeur de produits sanitaires pour l'élevage Poultry-Vision, à l'origine du scandale avec ChickFriend, selon les médias.

Le dirigeant de Poultry-Vision a été «entendu» en juillet, puis «relâché sous strictes conditions», ajoute le procureur d'Anvers.

«Le parquet tient à souligner qu'il prend les faits très au sérieux, vu leur gravité, leur ampleur, leur caractère organisé et leur contexte international», souligne-t-il. «Ajouter des produits interdits à des produits utilisés dans l'industrie alimentaire par appât du gain met en danger la sécurité alimentaire et abîme la confiance du consommateur».

Millions d'oeufs retirés

Ces opérations interviennent alors que la crise des oeufs contaminés continue de préoccuper les autorités sanitaires en Europe, même si les risques pour la santé du consommateur sont a priori limités.

En cause, l'utilisation du fipronil, un antiparasite pourtant strictement interdit dans les élevages de poules, par des sociétés de désinfection intervenant dans des exploitations agricoles aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.

Dès que la Belgique a donné l'alerte à ses partenaires européens, le 20 juillet, des dizaines de poulaillers ont été bloqués, et des millions d'oeufs ont été retirés des supermarchés de huit pays européens à titre préventif ou parce que leurs taux dépassaient les seuils fixés par la réglementation.

Des millions d'oeufs ont déjà été retirés des rayons dans des supermarchés de plusieurs pays européens après la découverte de résidus de fipronil dans des oeufs mis en vente en Belgique et aux Pays-Bas.

Connu dès novembre 2016

Mercredi, le ministre belge de l'Agriculture Denis Ducarme avait accusé les Pays-Bas d'avoir traité avec légèreté des informations concernant la présence de fipronil dans les élevages du pays, l'un des plus gros exportateurs d'oeufs au monde qui compte près de 50 millions de poules pondeuses sur son sol.

Il a affirmé qu'un signalement en ce sens avait été reçu par les autorités néerlandaises dès novembre 2016, mais qu'elles n'avaient pas donné suite. La Haye l'a contesté.

«Le reproche que nous aurions eu vent en novembre 2016 de fipronil dans les oeufs ne correspond pas (à la vérité)», a rétorqué Rob van Lint, inspecteur général de l'organisme néerlandais chargé de la sécurité alimentaire et sanitaire.

«A ce moment-là, il n'y avait aucune indication d'un risque aigu pour la sécurité alimentaire. Il n'y avait pas une indication que du fipronil pourrait se trouver aussi dans les oeufs», a-t-il ajouté. (afp/nxp)